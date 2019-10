Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Ein erneutes Defizit in Millionen-Höhe und schwindende Rücklagen ließen die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses zum Auftakt der Haushaltsberatungen nervös werden. Angesichts eines drohenden Haushaltssicherungskonzeptes im Jahr 2021 gehöre nun jeder größere Posten auf den Prüfstand, befanden einige Ausschussmitglieder. Andere sprachen gar von einer "angespannten Haushaltslage", die ein Umdenken erforderlich mache. Selbst Beschlüsse, die ihre Vorgänger in der Stadtverordnetenversammlung nach unzähligen Beratungen in der vorherigen Legislaturperiode gefasst hatten, stehen nun wieder zur Disposition.

In Frage gestellt wird insbesondere der Neubau einer Kita für 3,5 Millionen Euro am Liebenwalder Ausbau. Das ginge womöglich auch deutlich billiger, stieß der Abgeordnete Heiko Lenz (WG Schorfheide) eine Diskussion darüber an, ob sich die Stadt einen so teuren Neubau überhaupt noch leisten könne, zumal es preiswertere Varianten gäbe.

Aus Schule soll Kita werden

Auf Antrag von Ricardo Schulz (Gemeinsam für Zehdenick) wurde dann auch der Empfehlungsbeschluss an den Hauptausschuss gefasst, die Stadt möge umgehend eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, um fundierte Informationen darüber zu erlangen, ob die Havelland-Grundschule an der Hospitalstraße nicht doch als Kindertagesstätte genutzt werden könnte. Denn für die Nachnutzung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes gebe es zurzeit kein Konzept. Andererseits brauche die Stadt dringend neue Kita-Plätze, womöglich auch über die 56, die mit dem Neubau an der Kita "Sonnenschein" entstehen werden. Noch steht die Prognose von Fachbereichsleiter Fred Graupmann, der bislang davon ausgeht, dass die neue Kita Ende 2020 stehen wird, auch wenn es bislang nicht einmal eine Baugenehmigung gebe.

Dass der Kita-Neubau so teuer wird, hänge mit vielen Faktoren zusammen: Das Gebäude des Jugendclubs "Bumerang" müsse abgerissen und wegen des schwierigen Baugrunds eine Pfahlgründung realisiert werden, die alleine mit 275 000 Euro zu Buche schlage. Die Bauarbeiten müssten zudem archäologisch begleitet werden, weil es dort ein Bodendenkmal gebe. Außerdem entstehe ein größerer Parkplatz, der das Parkproblem an der Kita "Sonnenschein" lösen soll. Allein diese Aufwendungen würden mit 670 000 Euro zu Buche schlagen. Würde die neue Kita auf der grünen Wiese gebaut, wäre sie deutlich günstiger. Jedoch hatten sich die Stadtverordneten bereits für diesen Standort am Liebenwalder Ausbau ausgesprochen. Dass das Vorhaben nun rund 3,5 Millionen Euro kosten wird, habe auch mit der Kostenexplosion im Bausektor zu tun.

Radweg für Klein-Mutz

Überhaupt waren die Mitglieder des Fachausschusses mit dem von der Verwaltung vorgelegten Haushaltsplan-Entwurf 2020 wenig zufrieden. Über 15 Einzelanträge war am Ende abzustimmen. Wieder drin im Entwurf ist wieder der kombinierte Geh- und Radweg in der Ortsdurchfahrt Klein-Mutz. Das hatte Ortsvorsteher Bernd Gotthardt (FDP) gefordert. Für den Ortsbeirat brachte Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) den Antrag ein, der letztlich eine Mehrheit fand. Beschlossen wurde auch, eine Planung für die Umnutzung der Berliner Straße 27 in Auftrag zu geben. Dort soll die Tourist-Info ihr neues Domizil erhalten. Mehr Geld gibt es möglicherweise auch für die Neugestaltung des Havelsportplatzes, Ebenfalls befürwortet wurde der Antrag der GfZ-Fraktion, wonach die Stadt Grundstücke für den geplanten Radweg Zehdenick-Badingen ankaufen möge. Kurios das Abstimmungsergebnis für einen Antrag des Ortsbeirates Ribbeck: In der Ortsdurchfahrt soll es zum Schutz der Fußgänger einen Geschwindigkeitsanzeiger geben: eine Ja-Stimme bei sechs Enthaltungen reichten für ein positives Votum.

In die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen werden sollen die Vorbereitungen für einen kombinierten Radweg am Osterner Weg in Badingen und für einen Fußweg am Poyenweg in Zehdenick. Aufgestockt werden auf Drängen von Claus-Dieter Wilksch (Die Linke) die Mittel für bauliche Unterhaltungen, damit das Feste Haus Farbe bekommt.