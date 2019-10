Stefan Zwahr

Hennigsdorf (MOZ) Der Hennigsdorfer Matthias Senger weilte fernab seines Wohnortes, als ihn Heimatgefühle übermannten. Der Geschäftsführer des Kreissportbundes hatte Herzchen in den Augen, als er im russischen Rostow das Vereinslogo seines Jugendvereins erblickte. "Das traf mich unvorbereitet. Aber es war eine positive Überraschung."

Im 1 977 Kilometer Luftlinie entfernten Rostow am Don gehörte Senger einer Delegation der Brandenburgischen Sportjugend an, die zu einem Fachkräfteaustausch in Russland weilte. "Im Rahmen der Fußball-WM im vergangenen Jahr war in der Region ein Straßenfußball-Projekt gestartet worden. Nun sollten die Kontakte vertieft werden", berichtet der Funktionär.

Zum Programm gehörte auch der Besuch der Ausstellung "Russkij Futbol" in der Stadtbibliothek – und da traute Senger seinen Augen nicht. Auf elf Plakaten waren Fußball-Stars und Fußball-Enthusiasten der früheren Sowjetunion und von Russland zu sehen.

An Lew Jaschin wurde erinnert, an Andrey Arshavin auch. Dazu gab es begleitende Informationen in Text und Bild. Eine dieser Tafeln fiel dem KSB-Offiziellen sofort auf. "Es war unglaublich. Da hing ein Mannschaftsfoto von Motor Hennigsdorf aus dem Jahr 1979." Ein Bild von dem Verein, dem Matthias Senger 1978 als Sechsjähriger beigetreten war.

In die Wanderausstellung, die vor einem Jahr auch in Hennigsdorf zu sehen war, schaffte es der Verein aus der Stahlstadt, weil ein gewisser Marian Plachetko einst das Motor-Trikot trug. "Der war mir kein Begriff", räumt Senger ein – und fügt entschuldigend hinzu, dass er damals zu jung gewesen sei. Nun kenne er die Geschichte des kopfballstarken Innenverteidigers (Jahrgang 1945), der bis 1980 fünf Jahre für die BSG Motor spielte – und das auch in der zweitklassigen DDR-Liga. "Motor Hennigsdorf ist weltberühmt", scherzt Senger.