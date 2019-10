Wiebke Wollek

Hennigsdorf "Wer ist eigentlich dieser Single, der sich alle elf Minuten über Parship verliebt?" Der Autor und Satiriker Robert Niemann hat den Selbstversuch gestartet. Diese und viele weitere Episoden waren Teil einer Lesung, zu der Niemann nach Hennigsdorf eingeladen war. Die Stadtverwaltung hatte für die Hennigsdorfer Senioren an Dienstag eine Veranstaltung im Wyndham-Garden-Hotel organisiert. Der Anlass war der internationalen Tag der älteren Menschen.

Zu Beginn der Feierstunde hatte Bürgermeister Thomas Günther (SPD) einige der Teilnehmer für ihr ehrenamtliches Engagement in verschiedenen Vereinen ausgezeichnet. Danach gab es Kaffee und Kuchen. Der Bürgermeister freute sich, den Autor Robert Niemann als Gast begrüßen zu dürfen. Seit vielen Jahren verfasst er satirische Texte und veröffentlicht sie im "Eulenspiegel", in der "Titanic" und in der "taz". Die Hennigsdorfer Senioren zeigten sich sichtlich amüsiert über seinen Bericht über das schnelle Verlieben im Internet.