Th. Messerschmidt

Mötzow (MOZ) "Wir pflügen, und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand." So klang es auf dem Domstiftsgut Mötzow durch den einstigen Lämmerstall, der für festliche Veranstaltungen stets eine gute Bleibe ist. Wegen des Ernteendes im begonnenen Herbst hatten die Domgemeinde und der Pfarrsprengel Päwesin zum Erntedankgottesdienst eingeladen, der ein großes Gemeinschaftswerk wurde. Das Domgymnasium war mit seinem Schulorchester und dem Chor der Neuntklässler dabei, der Inner Wheel Club mit einem Bücherbasar und Kuchenbüfett. Gerhard Ullrich, Geschäftsführer der Brielower Agrar GmbH, steuerte Ernteerfahrungen und Gedanken zur Landwirtschaft bei, ebenso Hausherr Heinrich Thiermann. Die Liturgie übernahm Dompfarrerin Susanne Graap, die Predigt Pfarrer Stefan Janowsky. Was alle einte: Sie mahnten zu verantwortlichem Handeln und Miteinander, zum sinnvollen Umgang mit den Ressourcen und zu mehr Dankbarkeit für das Gegebene. Janowsky: "Die Welt ist uns anvertraut, dass sie unter unseren Händen erblüht." Mit allen Freiheiten und jeglicher Verantwortung.