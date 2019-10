Thomas Pilz

Gransee (MOZ) Na gut, die berühmte Maus war nicht dabei. Auch die Fernsehmacher vom WDR, die in Erinnerung an die Sendung mit der Maus für den Einheits-Feiertag bundesweit zu ihrer Türöffner-Aktion einluden, waren nicht gekommen. Die Adressaten aber, die Kinder, sie betraten an der Hand ihrer Eltern in großer Zahl das evangelische Granseer Gotteshaus, Sankt Marien.

Warum auch nicht? Ex-Kantor Rob Bauer machte die staunenden Knirpse mit einem nicht nur aus deren Sicht kolossalen Musikinstrument bekannt, mit der Kirchenorgel. Was war dagegen in dem Augenblick eine kleine Fernseh-Maus?

Außerdem führte Bauer die Familien sehr gerne durch das weithin sichtbare Wahrzeichen der Ackerbürgerstadt. Sowohl Katechetin Susanne Meißner als auch Heidi Würfel vom Gemeindekirchenrat sowie Anne Stege staunten Bauklötze. Gleich um 10 Uhr, unmittelbar vor der ersten der beiden Führungen, füllte sich der Eingangsbereich des Gotteshauses merklich. Fast wie im U-Bahnhof am Alex drängten sich die Neugierigen in langer Schlange die Stufen empor zur Balustrade, wo sich das Pult befindet, an dem der Organist gewöhnlich Platz nimmt.

Bauer erläuterte Aufbau und Wirkweise des beeindruckenden Musikinstruments – immerhin mit dutzenden Pfeifen, 27 Registern und unzähligen Klangmöglichkeiten. Er beantwortete freimütig alle "Expertenfragen", derweil einige der Erwachsenen im Foyer den Kuchen- und Kaffeestand umzingelten. Eine Frage lautete etwa: "Wozu ist denn schräg über den Tasten ein Spiegel angebracht?" Nicht für besonders eitle Musiker oder damit der Organist sein Instrument "besser einparken kann". Der Rückspiegel dient Bauer zufolge der Verständigung. Damit der Musiker, obwohl er zum Beispiel bei Gottesdiensten dem Geschehen naturgemäß den Rücken kehren muss, die Signale des Pfarrers wahrnehmen kann und somit keinen Einsatz verpasst.

Das Bemerkenswerte an der Veranstaltung: Noch mehr neugierige Knirpse und Eltern fanden sich anlässlich der zweiten Führung gegen 12 Uhr ein.

Fazit: Der Türöffner-Tag verschaffte der evangelischen Kirchengemeinde ein großes Interesse. Vielleicht ist die Maus, die den allerersten Türöffner-Tag 2011 ins Leben gerufen hatte, ja ein guter Anlass, über eine Fortsetzung solcher Tage in Granseer Eigenregie nachzudenken? Ein Versuch wäre es wert.