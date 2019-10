Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Polizei hat bislang vier Hinweise zu dem vermeintlichen Chemikalienunfall am 17. September in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße in Bad Freienwalde erhalten. Wie berichtet, hatten damals mehrere Menschen in der Nähe des Eingangs Atemwegsreizungen erlitten. Den Hinweisen sei die Polizei selbstverständlich nachgegangen, erklärte Stefan Möhwald von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) auf Anfrage. "Doch konnte noch kein Durchbruch in den Ermittlungen erzielt werden", fügte der Polizeisprecher hinzu. Die Ermittler versuchen weiterhin die Ursache des Geschehens zu ergründen. "Für ein Einwirken Dritter liegen bislang aber keine Erkenntnisse vor", betonte Stefan Möhwald. Entgegen der wohl anfangs gemeldeten Zahl seien an dem Tag insgesamt sieben Leichtverletzte zu verzeichnen gewesen. Alle konnten jedoch noch am selben Tag nach ärztlicher Behandlung die Krankenhäuser wieder verlassen.

Bei dem Vorfall waren 54 Feuerwehrleute im Einsatz, darunter das Gefahrengut-Fahrzeug der Strausberger Feuerwehr sowie speziell ausgebildete Feuerwehrleute aus Fredersdorf-Vogelsdorf, Petershagen-Eggersdorf und Altlandsberg. Sie suchten mit empfindlicher Messtechnik nach der Ursache. Doch weder Messungen während des Einsatzes noch am folgenden Tag förderten irgend ein Ergebnis zutage. Auch Kontrollen am Gebäude ergaben keine Defekte.