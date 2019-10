Großer Andrang: Die Modenschau bei Mode Express No 1 am Nachmittag zieht viele neugierige Besucher an. © Foto: Martin Stralau/MOZ

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Um 1045 Uhr gibt Bürgermeisterin Elke Stadeler den Startschuss zum 83. Strausseelauf. Unter den Aktiven sind auch der Schwiegersohn und Enkel von Roswitha Günther aus Heidesee bei Königs Wusterhausen. Von der Großen Straße aus will sie ihnen aus luftiger Höhe zuschauen. "Aber die Bäume haben noch zu viele Blätter", sagt sie. Roswitha Günther hat das kostenlose Angebot der Freiwilligen Feuerwehr Strausberg genutzt und sich mit der Drehleiter in 23 Meter Höhe fahren lassen. "Ich habe die schöne Stadt gesehen und den Straussee, aber nicht die Läufer", sagt sie. Die Fahrt sei eine tolle Erfahrung gewesen, "nichts zum Angst haben". Die Feuerwehr mit den Kameraden Winfried Vogel und Paul Dähn will den Tag nutzen, um sich bekannter zu machen und neue Mitglieder zu werben.

Dazu gibt es spätestens nach dem Mittag genug Gelegenheit, als auf der langen Feier- und Flaniermeile in der Großen Straße endlich auch einmal die Sonne durchkommt und immer mehr Besucher herbeiströmen. Ob bei der Ausstellung verschiedener Autohäuser am einen oder dem Streichelzoo von Knut Samel am anderen Ende der Straße oder den diversen Ständen zwischendrin mit Trödel, hochwertigen Handwerkserzeugnissen und Gaumenfreuden von Gegrilltem bis Glühwein – Abwechslung gibt es genug. Dicht gedrängt stehen die Besucher bei der Modenschau um 14 Uhr von Mode Express No 1 und den Auftritten des Andreas Gabalier-Doubles Leon Brandl und der Partyband Einzig & Artig auf dem Markt. Letztere hat mit "Summer of 69" von Bryan Adams und "A night like this" von Caro Emerald am Mittag schon eine Kostprobe ihres Könnens gegeben, als es wegen des Regens noch deutlich leerer ist. Doch schon da verspricht Frontfrau Kathi zuversichtlich: "Wir haben die Sonne mitgebracht – und machen es uns schön."

Schön machen es sich auch Udo Riesmeier aus Petershagen mit Sohn Alexander und Jay (5). "Wir unternehmen einen Männer­ausflug. Der Kleine ist schon Karussell gefahren, nachher fahren wir noch Riesenrad", sagt Udo Riesmeier, als sich Jay gerade am Stand von Larissa Krone beim Plastikentenangeln vergnügt. Einen reinen Frauenausflug machen Anke Steiml mit Tochter Melina und Enkelin Mia Steiml (3) sowie ein paar Freundinnen. Bevor sie ihren Rundgang über das Fest starten, kaufen sie am Stand von Mario Wisotzki für die strahlende Mia noch einen bunten Heliumballon. Der Verkäufer kann dem Wetter beim diesjährigen Altstadtfest sogar noch etwas Gutes abgewinnen. "Der Regen ist schon okay, in den vergangenen Jahren war es hier immer stürmisch, da sind die Ballons weggeflogen", sagt er.

Einen Ansturm gibt es am Stand der Strausberger Rotarier, die von der Fleischerei Höhne gesponserte Erbsensuppe aus der Gulaschkanone verkaufen. Das Geld fließt in das Projekt ShelterBox, das Menschen weltweit nach Umwelt-Katastrophen mit Zeltplanen, Werkzeug, Wasserfiltern und anderen Hilfsgütern unterstützt. "Das kühle Wetter spielt uns in die Karten, da essen die Leute gerne Suppe", sagt Rotary-Präsident Sebastian Fröbrich. "Bis 18 Uhr kommen wir nicht."

Aber wer Hunger hat, findet ausreichend Alternativen. Zum Beispiel beim MOZ-Kaffee. Dort gibt es aber nicht nur leckeren Kuchen. Besucher können hier Kruschel treffen, grünes Maskottchen und Namensgeber der beliebten Kinderzeitung der MOZ. Wer noch Zeit hat, kann an einer Turmführung in der Marienkirche teilnehmen. Am Abend bietet sich dann noch ein Besuch der Energie-Arena an, wohin der Fanfarenzug ­Strausberg zu seiner 20. Herbstfanfare lockt – seinem Saisonabschluss.