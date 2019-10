Berlin Die bunte Welt der Start-ups war noch nicht erfunden, als Samuel Beckett niederschrieb, was später dann zu deren fröhlichem Leitspruch werden sollten: "Try again. Fail again. Fail better." Wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern. Nun war der irische Schriftsteller nicht gerade als Optimist bekannt und sein Dreisatz bestimmt nicht als Mutmach-Mantra für bärtige Gründer gedacht, was sich schon am Titel des dazugehörigen Prosabands ablesen lässt. Der heißt nämlich: "Aufs Schlimmste zu."

Ungeachtet solcher literarischer Feinheiten aber schüttelt das Scheitern nun auch in der Politik allmählich seinen unschönen Beiklang ab. Niederlagen werden – vor allem von jüngeren Politikern – nicht mehr panisch vermieden oder schamvoll verschwiegen, sondern zum Baustein der weiteren Karriere umgestaltet. Und siehe da, es funktioniert.

Jens Spahn beispielsweise stürzte sich in das Rennen um den CDU-Parteivorsitz, obwohl dies von Anfang an als Duell zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz angelegt war. Er zog auch nicht zurück, als ihm dies dringend, zur Vermeidung einer Niederlage, nahegelegt wurde. Und sammelte am Ende mit seinem dritten Platz so viele Pluspunkte, dass diese inzwischen eine solide Grundlage für mögliche Kanzlerkandidatur-Ambitionen bilden.

Der Europapolitiker Manfred Weber wiederum brauchte nur einen Sommer, um sich erstens einen Bart wachsen zu lassen und zweitens den Verlust der beinahe schon sicheren EU-Kommissionspräsidentschaft zu verdauen. Jetzt mischt der CSU-Mann wieder als respektierter Fraktionschef in Europa mit, dürfte in zweieinhalb Jahren Präsident des EU-Parlaments werden und – wer weiß – in fünf Jahren womöglich doch noch Kommissionschef.

Auch Cem Özdemir schaffte es zwar nicht wie gewünscht an die Spitze der Grünen im Bundestag, seine Kandidatur hat aber entgegen aller Warnungen weder die Fraktion noch sein Ansehen zerlegt. Ist Verlieren also tatsächlich das neue Gewinnen in der Politik?

Interessant ist jedenfalls, dass der Wille zur Macht inzwischen offener und womöglich spielerischer ausgelebt werden kann. Wer einen Topjob in der Politik anstrebt, darf sich dazu bekennen und sich sogar dafür anstrengen, ohne Abscheu auszulösen. Es sei denn natürlich, diejenige heißt Ursula von der Leyen. Die CDU-Politikerin hat mit ihrem unverhohlenen Ehrgeiz stets zuverlässig Sympathien verspielt. EU-Kommissionspräsidentin wurde sie nur, weil sie es eben nicht unbedingt werden wollte.

Was heißt das nun für die SPD und ihren Wettkampf um die Spitze? Heitere Verlierer hat es zuletzt nicht viele gegeben. Martin Schulz führt ein Leben als Hinterbänkler, Andrea Nahles ist verschwunden und Sigmar Gabriel profiliert sich als notorischer Besserwisser. Offenbar ließen weder die Umstände noch die Persönlichkeiten einen entspannten Umgang mit den Misserfolgen zu. Genau der ist aber nötig, um wieder erfolgreich sein zu können.

