Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist die schlechteste Saison seit vielen Jahrzehnten", sagt Raik Neumann, Obstbauer aus Markendorf. Der 45-Jährige fährt an einem verregneten Vormittag über seine Apfelplantagen, um seine roten Früchte zu begutachten. Schuld sei der überraschende Bodenfrost Anfang Mai diesen Jahres. Bereits 2017 zerstörte die Kälte große Teile der Ernte, ein Jahr später folgte der Dürre-Sommer. Dieses Jahr sei es aber gravierender bei seinen knapp 30 Hek-tar Anbaufläche gewesen. Gut 80 Prozent der Ernte sind erfroren – da die "Dürre in den Bäumen noch drin steckt". Neumann schätzt, dass er noch nicht mal auf 100 Tonnen Kernobst kommt.

Beim Obstanbau ist der Standort äußerst wichtig. Die stadtnahen Flächen liegen 20 Meter tiefer, als die in Markendorf. Deswegen war dort der Frost intensiver, weil die unteren Luftschichten kälter sind. Dazu kommt, dass die Obst-Anlage in Markendorf mit zehn Jahren relativ jung ist. "Und wichtig war: Sie hatten Wasser", erklärt Neumann. Deswegen erlitten die Bäume zumindest im letzten Jahr keinen Stress.

Die Trockenheit im Sommer war Fluch und Segen. Die Landwirte mussten erheblich mehr Aufwand betrieben, um zu bewässern. Gleichzeitig ist die Sonne die Energiequelle der Bäume und sorgt dafür, dass sie besser arbeiten. Die vorherige Kälte konnte mit Wärme bekämpft werden: Mittels Frostschutzberegnung werden die Obstbäume so lange bewässert, bis sie Plus-Grade erreichen. Auch offene Feuer oder ein "Puster", der mit Propangas laufe, helfe zur Aufwärmung der Pflanzen.

Auf Höhe der Gala-Apfelsorten hält Neumann an. "Die sind alle bereits abgeerntet", sagt er. Bei den Braeburn-Bäumen hängt auch nichts mehr an den Zweigen – nur sind das Frost-Folgen. Erst weiter vorne, auf einer Anhöhe tragen die Gewächse wieder ihre Vitaminbomben. Weil die kalte Luft am Hang runterläuft, sind die vorderen Baumreihen alle dem Frost zum Opfer gefallen. Bei seiner anderen Apfelplantage am Messegelände stand den Bäumen auch kein Wasser zur Verfügung. Nach der Trockenheit im Sommer fehlte der Schnee im Winter und der Regen im Frühjahr. "Die Bäume waren danach einfach matt", erläutert Neumann. Der Frost im Mai gab ihnen den Rest. "Wenn man einem ausgewachsenen Kerl gegen das Bein tritt, sagt er: Aua", vergleicht der 45-Jährige das Baum-Leiden – trete man einen Einbeinigen, falle er um. Wenn ein gestresster Baum dazu noch Frost in seine Blüten bekomme, könne er diese nicht mehr "festhalten".

Empfindliche bis robuste Sorten

Ebenso kommt es auf die Sorte drauf an; die eine reagiert empfindlicher auf äußere Stressfaktoren, die andere ist robuster: Saftige Nektar-Blüten wirken schützend, trockne sind anfälliger. "Die Pinova-Sorte ist beispielsweise widerstandsfähiger", hat Neumann in seiner 25-jährigen Karriere als Obst-Experte beobachtet. Finanziell konnte ihm dieser Lichtblick auch nicht helfen.

Denn weniger Äpfel, bedeutet weniger Geld. "In dieser katastrophalen Saison ist der Wertverfall gigantisch", so Steffen Aurich, Geschäftsführer der Markendorf Obst Genossenschaft, der zwölf Obstbaubetriebe aus der Frankfurter Region angehören. Nur knapp 30 Cent pro Kilo erhalten die Obstbauern für ihre Äpfel. "Das reicht hinten und vorne nicht", sagt Obstbauer Neumann.