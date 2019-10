Edgar Nemschok

Seelow (MOZ) Die Oberliga-Fußballer von Victoria Seelow haben im Heimspiel gegen die TSG Neustrelitz am Donnerstag einen Punkt gewonnen. So wertete Trainer Peter Flaig das 1:1 in der Sparkassen-Arena.

Die Gastgeber waren in der 38. Minute durch ein tolles Tor von Sebastian Jankowski in Führung gegangen: Der Linksfuß schoss von der linken Seite aus gut 25 Metern knallhart ins rechte untere Eck. TSG-Schlussmann Pavel Petkov konnte dem Ball nur hinterherschauen. Das war auch der einzige echte Höhepunkt der ersten Halbzeit, in der sich beide Seiten nahezu neutralisierten. Sowohl die Victoria als auch die Gäste riskierten kaum etwas, spielten in der Abwehr aber sehr diszipliniert.

Der Gastgeber hätte kurz nach dem Wechsel die Führung ausbauen können. Diesmal Sebastian Jankowski von der rechten Seite und schoss aus spitzem Winkel, Petkov reagierte mit einem Reflex. Die Schlussphase gehörte den Gästen aus Neustrelitz, die vehement auf den Ausgleich drückten. Den erzielte dann Dijbril N Diaye in der 89. Minute, als sich die Seelower Abwehr für einen Moment nicht auf der Höhe des Geschehens zeigte.