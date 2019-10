In der U 18 nicht zu bezwingen: Max Zeidler vom TTC Finow © Foto: Johannes Gohlke

Johannes Gohlke

Eberswalde In der Altersklasse Jungen U 10 dominierte Danilo-Luca Weinert vom SV Schönwalde das Turnier. Einzig der aufstrebende Nino Siegel vom TTC Finow konnte ihm Paroli bieten, doch unterlag im Finale letztendlich noch deutlich im Entscheidungssatz. Den Bronzerang belegte überraschend Paul Pogorzelski der erst seit wenigen Monaten beim TTC Finow das Tischtennis spielen erlernt.Im Doppelwettbewerb setzte sich das eingespielte Duo Siegel/Möbius (TTC Finow) vor Reichenbach/Pogorzelski (TTC Finow) und Scharf/Weinert (Werneuchen/Schönwalde) durch.

Bei den bis zu zehnjährigen Mädchen war ein Finower Trio unter sich. Die drei achtjährigen Nachwuchstalente zeigten den anwesenden Eltern eindrucksvoll, was sie unter der Anleitung von TTC-Trainerin Claudia Petereit erlernt haben und schenkten sich in spannenden Spielen, auch gegeneinander, nichts. Am Ende durfte sich Chiara Schulze nach zwei knappen Erfolgen gegen ihre Vereinskameradinnen Florentine Pietsch und Nina Seegebrecht über den Kreismeistertitel freuen. Pietsch gewann Silber und Seegebrecht Bronze.

Bennet Buchert setzt sich durch

Neuer Kreismeister der Altersklasse Jungen U 12 wurde Bennet Buchert vom SV Rot-Weiß Werneuchen. Der Landesligaspieler setzte sich im Finale mit 3:1 gegen den Finower Elias Kraatz durch. Platz drei belegte Lennart Mißfeldt vom TTV Top Spin Bernau. Im Doppelwettbewerb konnte sich überraschend im Finale das Duo vom TTV Top Spin Bernau Bohm/Mißfeldt mit 3:1 gegen Natho/Buchert vom SV Rot-Weiß Werneuchen durchsetzen. Die beiden dritten Plätze belegten Berg/Teusch (TTV Top Spin Bernau) sowie Kraatz/Rutschka (TTC Finow). Bei den Mädchen U 12 konnte sich in einem spannenden Endspiel Leila Mißfeldt von Top Spin Bernau gegen Pia Touhsaint vom TTC Finow mit 3:2 durchsetzen. Platz drei belegte die Finowerin Chiara Schulze.

Ein vereinsinternes Finale gab es in der Altersklasse Jungen U 14. Es standen sich Lucas Lieger und Felix Beck vom TTV Top Spin Bernau gegenüber. Nach vier umkämpften Sätzen durfte sich Beck über den Kreismeistertitel freuen. Platz drei belegte Joshua Noetzel vom TTC Finow.

Bernauer im Doppel vorn

Im Doppel gewann im Finale das favorisierte Duo Beck/Lieger (TTV Top Spin Bernau) mit 3:0 gegen Noetzel/Löffler (TTC Finow). Platz drei teilen sich die Doppel Hellwig/Zippel (Top Spin Bernau) und Engel/Wendt (Motor Eberswalde).

Ohne ernsthafte Probleme wurde Luisa Bernitz (TTC Finow) neue Kreismeisterin der Altersklasse Mädchen U 14. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Leila Mißfeldt (TTV Top Spin Bernau) und Pia Touhsaint (TTC Finow).

Viele hochklassige Spiele gab es in der Altersklasse Jungen U 18 zu sehen. Am Ende siegte der favorisierte Max Zeitler vom TTC Finow mit 3:0 gegen den Überraschungsfinalisten Tom Ring von Rot-Weiß Werneuchen. Den dritten Platz erspielte sich in einem spannenden Match Ben Knapp vom SV Motor Eberswalde.

Im Doppelwettbewerb hatte das Duo Zeitler/Blättermann (Finow/Bernau) im Finale keine Mühe mit der Paarung vom SV Motor Eberswalde Schröder/Knapp. Auf Platz drei landeten die Doppel Löffler/Noetzel (TTC Finow) sowie Richter/Krista (TTV Top Spin Bernau).

Favoritin vorn in der U 18

Einen Favoritensieg gab es auch bei den Mädchen U 18. Hier siegte die Finowerin Michelle Wutskowsky vor ihrer Vereinskameradin Luisa Bernitz. Platz drei belegte Antonia Fischer vom SV Rot-Weiß Werneuchen. Johannes Gohlke, Jugendwart des Tischtenniskreisverbands Barnim, äußerste sich nach den Kreismeisterschaften zuversichtlich: "Es ist schön zu sehen das auch neben dem im Barnim und Brandenburg dominierenden TTC Finow Eberswalde, einige Barnimer Vereine viel Mühe und Zeit in die Nachwuchsarbeit stecken. Denn ohne Nachwuchsarbeit, ganz egal ob sie eher breiten- oder leistungsorientiert stattfindet, würde der Tischtennissport im Barnim irgendwann aussterben."