Hans Eberhard

Frankfurt (Oder) Der 1. FCF sieht sich am Sonnabend, 14 Uhr, vor einer der schwierigsten Saisonhürden. Es ist von der Tabellenplatzierung her das Tages-Spitzenspiel der 7. Brandenburgliga-Runde zwischen dem Achten und dem Ersten, der als Aufsteiger überrascht.

Viele erwarten einen spannenden Vergleich zweier Jung-Teams, denn die Spielsysteme ähneln sich: Mit blitzschnellen Aktionen in die Spitze den krönenden Abschluss suchen. Da zeigte sich der Regional-Sportverein mit dem langen Namen Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf bisher erfolgreicher. Seine Offensive brachte es auf 25 Treffer, voran Julian Rauch (9) und Levi Böttcher (6). Die Frankfurter erzielten acht Tore (Marcel Georgi 4).

Bei den Gegentreffern steht es unentschieden: je elf. Und während die Gäste, die ihr fünftes Auswärtsspiel bestreiten, noch ungeschlagen sind (5-1-0), ließ der 1. FCF Federn (3-1-2). Daheim allerdings ist er in vier Partien unbezwungen. Wollen die Oderstädter nicht frühzeitig ihr Saisonziel – "oben mitspielen" – aus dem Blickwinkel verlieren, können sie sich keine Niederlage leisten. "Die Mannschaft hat immer gekämpft, unter anderem Neuruppin und die TSG Bernau besiegt", urteilt der Coach, der am Feiertag zum Training gebeten hatte. Er ist überzeugt: "Wir erreichen das Ziel. Am Sonnabend gewinnt, wer ehrgeiziger ist."

Bisher gab es zwei Duelle zwischen den Teams. Jedes gewann 2014/15 sein Heimspiel: der FCF 4:0, der RSV 2:0. Nach dem Durchmarsch in der Nord-Landesliga absolviert die Eintracht unter Trainer Patrick Hinze ihre dritte Serie in der BB-Liga ohne wesentliche Verstärkungen.