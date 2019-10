MOZ

Schwedt (MOZ) In die Partnerstadt Tuapse ist am Mittwoch eine sechsköpfige Delegation aus Schwedt gestartet. Die Vertreter kultureller Einrichtungen wie dem Zeichenwettbewerb, Theater, Jugendtheater und Musikschule, besuchen die russische Partnerstadt auf Einladung für drei Tage. Geplant sind Besuche von Kinderkunstschulen, Jugendtheater, Zirkel im Kulturpalast der Erdölarbeiter sowie ein offizieller Empfang im Rathaus und eine Kranzniederlegung an einer Gedenkstätte. Mit im Gepäck hat die Delegation eine Einladung zum Schwedter Stadtfest 2020.