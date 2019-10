MOZ

Zepernick (MOZ) Hören–Begegnen–Kommunizieren–Reflektieren – dafür stehen die 27. Randfestspiele vom 3. bis 6. Oktober in Zepernick. Das diesjährige Festival für Neue Musik ist am Donnerstag mit einem von zwei Gedenkkonzerten an den Komponisten Georg Katzer eröffnet worden. Er war von Beginn an mit den Randspielen aufs Engste verbunden. Zahlreiche (Ur)-Aufführungen erklangen in der St. Annen Kirche, unter anderem das erste Werk aus Katzers Kammeroperzyklus "Der Maschinenmensch" für einen sprechenden Kontrabassisten.

Die 1993 erstmalig durchgeführten Randfestspiele gingen aus den monatlich stattfindenden Kirchenkonzerten mit dem Titel "Randspiele" in der St. Annen-Gemeinde hervor. Dieser Titel will den Charakter der Programme betonen: Musik, die auch das zum Klingen bringt, was eher selten in Kirchenkonzerten zu hören ist.

Von Anfang an galt der engen Verbindung zwischen Hörern, Musikern und Komponisten ein besonderes Augenmerk, um einer gewissen Anonymität der Musik entgegen zu wirken. Die Soundtour während des Festivals geht mit der Musik aus dem Kirchengelände der St. Annen-Kirche heraus. So wurden bisher Ateliers, Werkstätten, Kirchen, Galerien, Restaurants, Baustellen und Wohnungen im Umland oder Berlin besucht. In diesem Jahr öffnet die Soundtour Werkstätten und Arbeitsateliers von in Zepernick ansässigen Künstlern. Es gibt einen mobilen Klangnachmittag mit Kurzkonzerten zum Hineinhören für Jedermann und "Zeitgenössische Musik unterwegs zu neuen Räumen!"

Parallel zum Festival findet der Wettbewerb "Jugend komponiert" des Landes Brandenburg im Gemeindehaus statt. Die Werke werden am Sonntag um 14 Uhr mit einer Preisverleihung in der St. Annen-Kirche präsentiert.

Komplettes Programm auf www.randspiele.de