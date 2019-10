Jana Reimann-Grohs

Fürstenwalde (MOZ) Bestattungshäuser haben sich per Gesetz an Vorschriften zu halten. Hinterbliebene schätzen ihre rechtmäßige Arbeit.

Jeder Tod hinterlässt Spuren auf einem Menschen. Um es den Angehörigen etwas angenehmer zu machen, legen die Mitarbeiter des Fürstenwalder Bestattungshauses Balke stets ein Blümchen bei. Wer möchte, kann dann am offenen Sarg Abschied nehmen, erzählt Christel Balke. Bei ihr bekomme jeder Tote einen Platz im Kühlhaus, das etwas abgeschottet im Gewerbegebiet liegt. Bis zu zwölf Personen können dort bei vier Grad Celsius für einige Tage aufbewahrt werden.

Anderweitige Zwischenlagerungen, wie sie vor gut zwei Wochen in einer alten Kfz-Halle in Biegen entdeckt wurden, findet die 72-Jährige "pietätlos". Fast 30 Jahre ist sie im Geschäft – ausgediente Werkstatträume würden ihr als Lager nie in den Sinn kommen, sagt sie: "Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich die Leute so unterbringe." Die Angehörigen wüssten immer gern, wohin sie die Toten bringe, bevor das Begräbnis oder eine Einäscherung anstehen. In Absprache mit einem Berliner Krematorium gebe es bei Platzproblemen im Notfall Ausweichmöglichkeiten. In Anspruch genommen worden seien diese noch nie.

"Das sind Einzelfälle – wenn zum Beispiel ein langes Wochenende ansteht und vom Bestattungsunternehmen Platz freigeräumt werden muss", sagt Gregor Walkusch vom Krematorium in Brandenburg a.d.Havel. Zu ihm werden die Toten zwei bis drei Tage vor der geplanten Einäscherung gebracht. Müsse er auf die Sterbeurkunde warten, blieben sie etwas länger.

Strenge Hygienevorschriften

Die Toten werden manchmal neu angekleidet. Aber nicht nur zur Einbettung – auch bei der Abholung und Aufbewahrung achtet Christel Balke penibel auf Hygiene und Sauberkeit. "Ich bin nicht in Not, aber die Angehörigen sind es, wenn sie zu uns kommen", sagt die gelernte Krankenschwester. Ihre Arbeit basiere auf Vertrauen, und das möchte sie nicht enttäuschen.

Aus den gesetzlichen Vorgaben für Bestattungsdienstleistungen ergeben sich "klare Anforderungen, was den pietätvollen Umgang mit Verstorbenen, die Einhaltung von Hygienebestimmungen und die Beschaffenheit von Räumlichkeiten von Bestattern anbelangt", bestätigt Mario Behnke, Sprecher des Landkreises Oder-Spree.

"Bestattungen machen, heißt nicht nur Abkassieren, sondern auch Investieren", betont Christel Balke. Sie kaufte zuletzt einen Stufenwagen, mit dem die Kollegen besser beim Abtransport in schwer zugänglichen Wohnhäusern zurechtkommen.

