Briesen Seit über 15 Jahren wird in Briesen über das Mühlenfließ diskutiert, das häufig kaum erträgliche Gerüche von sich gibt. Am Dienstagabend gab es dazu eine Sondersitzung des Bau- und Vergabeausschusses – mit externen Fachleuten. Thomas Weidner, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands Untere Spree, erinnerte daran, dass schon Ende 1993 eine Studie zur Kette Madlitzer und Petersdorfer See sowie Mühlenfließ zeigte, dass deren Zustand auf die intensive DDR-Landwirtschaft zurückgeht. Dann berichtete er von Maßnahmen, mit denen versucht wurde, den Sauerstoffgehalt im Mühlenfließ anzuheben. Schlamm wurde ausgebaggert, Steine, Spülschläuche, Platten eingebaut. Zwar sei dadurch tatsächlich mehr Sauerstoff im Fließ. Aber es habe sich gezeigt, dass es nichts dauerhaft bringe. "Wir müssen an die Ursache, an den See ran", sagte Weidner. Bei der Suche nach fachlicher Hilfe sei er auf das Institut für angewandte Gewässerökologie aus Seddin gestoßen.

Landwirtschaft als Verursacher

Jens Meisel ist Mitbegründer und Prokurist. Aus seiner Sicht hat es sich das Landesumweltamt in Auswertung des Monitorings 2013 etwas zu schnell auf die Landwirtschaft als Verursacher des hohen Nährstoffeintrags festgelegt. Dagegen würden Untersuchungsergebnisse aus jüngerer Zeit, 2011 bis 2018, sprechen. So habe sich in den Seen der Phosphoreintrag bis 2018 verdoppelt. Aber nur ein Drittel davon stammt aus dem Grundwasser. "Woher kommen die zwei Drittel? Aus den Sedimenten", erklärte der Gewässerökologe. Dagegen könne man vorgehen, allerdings sei das ein langer Weg.

Der Fachmann skizziert zwei "Handlungsstränge". Zum einen müsse man Fördermittel beantragen. Allerdings nicht 15 Millionen, wie kürzlich im Hauptausschuss irrtümlicherweise gesagt, so Bauamtsleiter Ron Gollin. Die Quote bei der Förderung liegt nach Meisels und Weidners Erfahrung bei 90 bis 100 Prozent der Kosten. Der zweite Strang seien fachliche Arbeiten. Es müsse ganz klar festgestellt werden, wo die Ursache für den Gestank liegt, und Maßnahmen vorgeschlagen werden. Diese Machbarkeitsstudie würde auf allen bereits vorliegenden Untersuchungen basieren. Sein Institut könne sie erarbeiten auch bei der Fördermittelbeantragung unterstützen, erklärte Meisel. Das werde insgesamt rund 42 000 Euro kosten.