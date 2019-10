Kulturinsel: Die Konzerthalle "Carl Philipp Emanuel Bach" in Frankfurt befindet sich an der Lebuser Mauerstraße. © Foto: Uwe Stiehler

MOZ

Frankfurt/Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt wagt ein Experiment. Künftig könnte ein Bus Musikliebhaber aus den Landkreisen Oder-Spree und Märkisch-Oderland in die Konzerthalle der Oderstadt bringen. Das Pilotprojekt wird im November starten, und zwar in Beeskow. "Wir haben das Problem, dass die Konzerthalle mit dem öffentlichen Nahverkehr nur schwer erreichbar ist", erklärt Uwe Stiehler, Marketingleiter des Brandenburgischen Staatsorchesters. Mit dem Zug komme man beispielsweise aus Beeskow am Nachmittag gut nach Frankfurt, aber für den Rückweg ab 22 Uhr sehe das schon schlechter aus.

Nahverkehr? Schwierig!

Mit dem öffentlichen Nahverkehr zwischen Seelow und Frankfurt ist es noch schwieriger. Von Eisenhüttenstadt nach Frankfurt und zurück würden zwar regelmäßig Züge fahren, wenn nicht gerade Schienenersatzverkehr ist, aber auch dort bleibe die relativ lange Strecke vom Bahnhof bis zum Veranstaltungsort. Hinzu kommen all die Menschen, die auf den Dörfern zwischen den Städten leben. Viele wollen vor allem abends nicht mehr mit dem Auto durch die Gegend kutschen.

Die Verantwortlichen sind sicher, dass durch dieses Wegeproblem viele potenzielle Konzertbesucher ausbleiben. "Wir haben Mitte September beim Tag der offenen Tür eine Besucherbefragung gemacht", berichtet Uwe Stiehler. Sehr, sehr viele hätten dabei die schwierige Erreichbarkeit der Konzerthalle thematisiert. Zudem bestünden Ängste, sich allein auf den Weg zu machen oder aber es fehle generell der Antrieb, allein etwas zu unternehmen. Auch diese Probleme wären mit so einem Bus gelöst, denn ein Konzertbesuch ist dann in Gemeinschaft möglich.

"Das Orchester soll und will auch das Publikum im Umland ansprechen", betont Uwe Stiehler. Da man auf den öffentlichen Nahverkehr nicht verlässlich zurückgreifen könne, müsse man andere Wege finden – wie den Bus. "Wir müssen natürlich schauen, ob das angenommen wird. Dann machen wir gern weiter." Zunächst soll der Bus für die Philharmonischen Konzerte eingesetzt werden, die finden in der Regel am Freitag statt und beginnen um 19.30 Uhr. Am 8..November hat der Bus Premiere.

Auf offene Ohren gestoßen

Er würde in Beeskow, wahrscheinlich in der Nähe des Marktplatzes starten, und zwar gegen 18.15 Uhr. Weitere Haltepunkte sind in Mixdorf, Müllrose und Frankfurt Süd. "Im Bus gibt es dann eine Konzerteinführung", versichert der Marketingchef. Etwa 50 Personen würden Platz finden. Am Holzmarkt in Frankfurt ist die Endhaltestelle, dann sind es nur wenige Schritte bis zur Konzerthalle. Zurück geht es natürlich auch wieder per Bus, ganz ohne Stress. "Wir müssen die Leute nur ermuntern, dass sie sich bei Interesse melden", sagt Stiehler.

Fünf Euro pro Person kostet die Bustour. Die Tickets werden zunächst beim Busfahrer erworben. Wer mitfahren möchte, sollte sich bis 25. Oktober bei der Konzerthalle melden. Ein erstes Gespräch mit dem Kulturamt es Landkreises Oder-Spree über eine mögliche Projektförderung habe es bereits gegeben. "Wir sind auf offene Ohren gestoßen", freut sich Uwe Stiehler.