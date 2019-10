MOZ

Ortsmarke (Jörg Kühl) Beeskow. Am frühen Nachmittag des Tags der Deutschen Einheit erfüllt das satte Dröhnen von sieben luftgekühlten V8-Motoren (sechs aus sowjetischer Produktion und einer aus bundesdeutscher) sowie mehrerer kleinerer Fahrzeuge den Beeskower Marktplatz. Die Fahrzeuge rollen hochrädrig-erhaben auf den Platz und werden von ihren Lenkern in Reih und Glied abgestellt. Die Insassen entsteigen passend in Feldgrün gekleidet.

Nach einem kurzen Fotostopp trollen sich die Oldtimerfreunde in den Bistro Carmäleon am Markt, um eine Tasse Kaffee zu trinken. Die Oldtimerfreunde hatten zuvor von der Stadtverwaltung die Erlaubnis erhalten, zwei Stunden lang absteigen zu dürfen, erzählt Denny Schulz aus Groß Rietz, der mit seinem Ural 4320 teilnimmt.

Attraktion auf dem Marktplatz

Auf dem Marktplatz versammeln sich ziemlich schnell Trauben Schaulustiger, die die Alttechnik bestaunen. Zu sehen sind sechs Ural 4320, ein MAN-Truck Kat.1, zwei Busse UAZ , ein Jeep UAZ und später gesellt sich noch ein blauer Trabi hinzu. Nach knapp zweistündiger Pause besteigen die Automobilisten wieder ihre Vehikel. Der zeitgleiche Start der Achtzylinder-Motoren bietet eine eindrucksvolle Geräuschkulisse, ehe der Konvoi sanft loszuckelt. Ein Zuschauer verabschiedet die Autos mit "Do swidanja!"

Die Ausfahrt war morgens in Herzberg (Rietz-Neuendorf) gestartet, wo sich die Oldtimerfreude aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen mit ihren Fahrzeugen versammelt hatten. Anschließend ging es zum Fürstenwalder Oldtimerclub "Die Legende". Nach dem darauf folgenden Zwischenstopp in Beeskow fuhr der Konvoi nach Herzberg zurück, wo die Ausfahrt endete.