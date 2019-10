Gabriele Rataj

Wegendorf (MOZ) An diesem Freitag rollen sie an, melden sich und schlagen ihre Zelte auf: Teilnehmer an den Rennen der Berlin-Brandenburger Stockcar-Meisterschaft auf der Wegendorfer Sandbahn und ihre Crews samt familiärer und Freundes-Unterstützung. Etwa 200 Starter aus dem gesamten Bundesgebiet sowie teils aus dem Ausland erwarten die Mitglieder des Vereins Stockcar Arena Altlandsberg im ADMV am Wochenende und darüber hinaus an die 2000 Zuschauer.

"Wir sind sehr froh darüber, dass es uns erneut möglich ist, diese motorsportlichen Wettkämpfe auf dem Gelände zwischen Wegendorf und Werneuchen durchzuführen", sagt Vereinsvorsitzender Rico Seiffert und schickt dazu auch Dank an Landrat Gernot Schmidt. Zweimal im Jahr für je zwei Tage verwandelt sich die landwirtschaftlich wenig ertragreiche Fläche mit Ausnahmegenehmigung in eine Wettkampf-Arena.

Zuschauer willkommen

Auch am Vorwochenende liefen die Vorbereitungen dafür noch auf Hochtouren. Nach dem Mähen und Präparieren der siebenkurvigen Strecke auf 900 Metern Länge waren Vereinsmitglieder, Helfer und Teilnehmer vor Ort. Wie der kleine Trupp vom Team "Die anderen" aus dem nahen Panketal steckten Starter mit Flatterband die Bereiche für ihr Fahrerlager ab. Andere markierten per Pflöcken die zeitweilige Streckenführung für die Stromkabel. "Die sollen ja nicht überfahren werden", stellte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Marc Bastian klar. Von Einlass bis WC muss alles seine Ordnung haben.

Jeweils um 8.30 Uhr beginnen am Wochenende die Wertungsläufe. Höhepunkt ist am Sonnabend gegen 18 Uhr das beliebte Langstreckenrennen (30 min). Für Sonntag ist nach den Finalläufen (15 Uhr) daher ein zweites Langstreckenrennen angesetzt und danach der Massenstart.

Rund um die Läufe ist für Verpflegung, Musik und eine Hüpfburg gesorgt. Auf einer Kinderquadbahn können sich auch die Jüngsten ausprobieren.