Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Einige Besucher sind verunsichert, erzählt Katrin Böhnisch, beim Kabarett "Die Oderhähne" für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Im Rathaus werden wegen der anstehenden Sanierung Kisten gepackt, zum Ende des Jahres ist der Pachtvertrag des Restaurants Redo XXL gekündigt. Und die Oderhähne, die direkt nebenan ihre Bühne haben? "Wir bleiben während der ganzen Baumaßnahme im Keller", versichert sie. Auch auf gastronomischer Ebene bleibe alles beim Alten: Das Getränke- und Essensangebot zu den Vorstellungen gibt es weiterhin. Der Redo-Eingang, der über einen Treppenlift verfügt, steht auch den Kabarett-Besuchern nach wie vor zur Verfügung, ebenso die dortige barrierefrei zugängliche Toilette.

Am Sonnabend findet die erste Vorstellung der neuen Spielzeit im Rathauskeller statt. Seit Mai traten die Oderhähne, wie gewohnt, im Biergarten am Haus der Künste auf. Wer Margit Meller, die einige Monate pausieren musste, wieder auf der Bühne erleben will, kann das beispielsweise ab 20 Uhr im Stück "In Würde albern". Zum ersten Mal in der über 40-jährigen Oderhähne-Geschichte gibt es ein eigenes Weihnachtsprogramm. "Die Säcke sind zu" feiert am 14. November Premiere. Ab diesem Tag gibt es außerdem vor jeder Abendvorstellung nach vorheriger Bestellung ein Weihnachtsbuffet.

Die Ticketkasse am Marktplatz 3 ist weiter dienstags bis freitags, 10 - 18 Uhr geöffnet. Tel. 0335 23723