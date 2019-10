Susan Hasse

Joachimsthal (MOZ) An der Grundschule Joachimsthal wird es auch künftig zwei Einstiegsvarianten für Abc-Schützen geben. Der klassenübergreifende Unterricht der ersten und zweiten Klassen (Flex-Klassen) wird auch künftig weitergeführt. So hat es die Schulkonferenz der Georg-Büchner-Schule mit großer Mehrheit beschlossen.

Vonseiten der Lehrerschaft hatte es im Sommer einen Vorstoß gegeben das Konzept der Flex-Klassen künftig nicht mehr fortzuführen. Als eines der Argumente zur Abschaffung wurde ins Feld geführt, dass das Konzept zu viel Personal und Klassenräume bindet. In Joachimsthal werden seit rund zehn Jahren wahlweise Flex-Klassen oder Regelklassen angeboten. In den Flex-Klasse werden die Schüler der 1. und 2. Klasse in Mathe und Deutsche getrennt und in anderen Fächern zusammen unterrichtet. Für rund 12 Kinder steht ein Klassenlehrer zur Verfügung. Für die gesamte Klasse werden sodann zwei Räume und Lehrer gebraucht.

Eltern machten dagegen mobil

In Zeiten des Lehrermangels könnte diese großzügige Ausstattung künftig zu einem Problem werden, argumentierte etwa Schulleiter Jörg Goßlau. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt sah das ähnlich und stimmte als Schulträger für die Abschaffung der Flex-Klassen. Doch bei den Eltern traf der Vorschlag auf Widerstand. Es wurde sogar eine Unterschriftenliste auf den Weg gebracht, die eine Beibehaltung der Flex-Konzepts forderte. In der Schulkonferenz, in der Elternvertreter, Lehrer und der Schulträger vertreten ist, fand sich am Ende keine Mehrheit für die Abschaffung der Doppelstrukturen. Und so bleibt alles beim Alten: In Joachimsthal kann sowohl in der Regelklasse als auch in der Flex-Klasse eingeschult werden.

Seit diesem Schuljahr hat sich die Grundschule Britz entschieden, das Flex-System abzuschaffen. Die bestehenden Flex-Klassen wurden entsprechend der Jahrgangsstufe zusammengelegt. Entstanden ist das Modell in Zeiten als die Schülerzahlen gesunken sind und einige Schulen geschlossen wurden. Bei Kritikern gilt das Modell als sozialdemokratisches Bildungsexperiment, das keine (Bildungs)-Vorteile für die Schüler bringt. Befürworter verweisen dagegen darauf, dass die Lehrer durch das bessere Betreuungsverhältnis mehr Zeit für einzelne Schüler haben.