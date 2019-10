MOZ

Marxdorf (MOZ) Die Fahrzeugkennzeichen verrieten es auch den einheimischen Zuschauern: Von überall kamen am Tag der Deutschen Einheit Reiter mit ihren stattlichen Tieren, um beim Reitertag des Marxdorfer Pferdesportvereins (PSV) dabei zu sein – aus Teupitz, aus Bernau, aus den Landkreisen Dahme-Spree und Oder-Spree und sogar aus Leipzig. Die Akteure ließen sich auch von den ständigen Regenschauern nicht abschrecken, abslovierten bis zum Nachmittag ihre Wettbewerbe.

Wettkampfleiterin Tina Schütze hatte mit ihren Helfern alle Hände voll zu tun. 30 Mitglieder zählt der Marxdorfer Verein. "Heute sind zusätzlich noch viele Helfer dabei, um die Wettbewerbe abzusichern", erklärte sie. Am Nachmittag unterstützte Erik Schubert als Parcours-Bauer die Organisatoren. Ermittelt wurden die Sieger in verschiedenen Kategorien, von E- und A-Dressur über Führzügelklasse bis hin zu Schritt Trab und Stilspringen. Insgesamt waren 83 Reiter-Paaare angereist. Sie absolvierten 135 Starts, einige traten in mehreren Kategorien an. Zum Abschluss stand eine Kostümstafette auf dem Programm.