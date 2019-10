Thomas FIndeisen

Wandlitz (MOZ) In der Kreisliga der Herren begann die neue Saison der Kegler in Wandlitz. Die zweite Mannschaft der Gastgeber konnte in den letzten Jahren mit guten Leistungen überzeugen und schaffte in diesem Jahr den Aufstieg in die Kreisliga.

Zu Gast waren der KSV Klosterfelde I, Eberswalder SC I und die SpG Schorfheide I. In der Kreisliga Herren spielen alle 120 Würfe und der Durchschnitt liegt bei 840 Holz. In jeder Mannschaft spielen fünf Spieler und das schlechteste Ergebnis wird gestrichen.

Gleich zu Beginn spielte für die Gastgeber Thomas Schlegel den Bestwert des Tages und einen neuen Bahnrekord von 950 Holz, also +110 Holz über dem Schnitt. Ein solch hohes Ergebnis hat man im Wettkampf lange nicht gesehen.

950 Holz zum Wettkampfbeginn

Mit 907 und 896 Holz machten Philipp Hellmich und Hans-Werner Baumann für Wandlitz den Sieg klar. Auch die 886 Holz von Dennis Bröcker konnten sich sehen lassen. Das Team erkämpfte sich damit zum Meisterschaftsauftakt 3639 Holz und kommt an die Tafel der Besten.

Den zweiten Platz belegte Schorfheide mit 3523 Holz. Udo Klüsener ragte dabei heraus mit 893 Holz. 3481 Holz reichten Klosterfelde für den dritten Platz. Den Bestwert spielte zu Beginn Herbert Klug mit 888 Holz. Auf den letzten Platz kam der Eberswalder SC mit 3468 Holz. Da die Eberswalder keine Damenmannschaft haben, können auch Frauen bei den Herren spielen. Den Bestwert spielte für Eberswalde Renate Weinberg mit 893 Holz. Damit führt Wandlitz in der Tabelle vor Schorfheide, Klosterfelde und Eberswalde SC.