Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die ersten "Tage des offenen brandenburgischen Buches" wurden am Donnerstag auch im Kleist-Museum eröffnet. "Bücher zeigen, wie frei eine Gesellschaft ist", sagte Bürgermeister Claus Junghanns am Tag der Deutschen Einheit. Bis Sonntag stellen im Museum sechs Buchkünstler und Verlage ihre schönsten Bücher aus. Die Deutsch-Polnische Tourist Information lädt am Freitag und Sonnabend zum literarischen Stadtspaziergang auf den Spuren Heinrich von Kleists, Theodor Fontanes und Gottfried Benns ein; Teilnahmekosten von 5 Euro.