Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Sieben Jahre Hundetreff Bellodrom auf dem Alten Flughafen Finow feierte Gründerin Karin Nicodem am Donnerstag. "Vor genau sieben Jahren haben wir mithilfe eines Bolzenschneiders den Platz hier erobert", erzählt Nicodem. Zuvor hatten sie ihren lieb gewonnenen alten Auslaufplatz räumen müssen. Nach sieben Jahren am Flughafen habe man sich auch hier gut eingelebt und dank anwaltlicher Hilfe auch mittlerweile alle rechtlichen Probleme beseitigen können. Die umtriebige Gründerin und Leiterin des Bellodroms hat auch nach sieben Jahren noch klare Ziele vor Augen: "Wir wünschen uns endlich einen Container, um auch ein Dach über dem Kopf zu haben". Am Bellodrom-Geburtstag zeigte sich der Herbst von seiner nass-kühlen Seite, nur zeitweise kam die Sonne durch die dicken Wolken. Nichtsdestotrotz fanden zahlreiche Hundeliebhaber, viele mit ihren Vierbeinern im Schlepptau, den Weg auf den Auslaufplatz.

Ab 11.30 Uhr zeigte die Showtruppe "dieflughunde" ihr diesjähriges Dressur-Programm. Inspiriert von Theodors Fontanes "Wanderungen durch die Mark" wanderten die Hunde durch das Finowtal und machten an insgesamt zwanzig Stationen Halt. Dabei entdeckten sie viel Spannendes und Erstaunliches, dass sogar alteingesessene Barnimer Aha-Erlebnisse hatten. Mit der liebevoll gestalteten Kulisse fuhren die Hunde im Boot durch die 1831 gebaute Stadtschleuse, stoppten am Industriehafen der Messingwerksiedlungen und fanden den Goldschatz, bauten das erste Fertighaus und machten einen Ausflug in die Märchenvilla.

Karin Nicodem erzählte dazu viele spannende Anekdoten und geschichtliche Hintergründe aus den alten, goldenen Zeiten von Finow und Eberswalde. So wurde Geschichte auch für weniger daran Interessierte verständlich und erlebbar. Die Hunde und ihre Halter gaben ihr Bestes: Fast alle mühsam einstudierten Kunststücke gelangen und wurden mit einem Leckerli belohnt.

Rassen wurden vorgestellt

Am Nachmittag wurden auf dem Hundeauslaufplatz zudem Ein- und Mehrrassenhunde vorgestellt. Zudem gab es für die Vierbeiner Spaßspielen und Hunderennen viel zum Mitmachen. Für die Besucher gab es viel zu sehen und warme Suppe und Bratwurst gegen das Frieren.