Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Die nachhaltige Unterstützung für Kommunen in unmittelbarer Nachbarschaft zu Berlin durch die Landesregierung hat Bernaus Bürgermeister André Stahl (Linke) jetzt in einem offenen Brief an die Führungsspitzen von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen bei den derzeit stattfindenden Koalitionsverhandlungen eingefordert. "Als Bürgermeister einer wachsenden Stadt im Berliner Umland habe ich die große Hoffnung, dass die neue Regierung ihren Blick weitet und auch die berlinnahe Region in den Fokus nimmt", schreibt Stahl.

Es sei ein Irrglaube, dass die wachsenden Speckgürtel-Kommunen keine Unterstützung brauchten. "Denn das Berliner Umland hat genauso wie die ländlichen Regionen Brandenburgs oder die Städte in zweiter Reihe Probleme und Herausforderungen zu meistern – nur eben andere", stellt das Stadtoberhaupt fest. "Vielen Entscheidungsträgern in Potsdam scheinen die Problemlagen nicht ausreichend bewusst zu sein."

In dem offenen Brief führt Stahl sodann aus, dass rund eine Million der insgesamt 2,5 Millionen Brandenburger im Berliner Umland wohnen. In den vergangenen 20 Jahren hätten die Gemeinden rund um die Hauptstadt insgesamt fast 200 000 Einwohner hinzugewonnen. Dabei profitiere das Umland natürlich vor allem von Zuzügen aus Berlin. Der Zuzug sei dabei Chance und Herausforderung zugleich.

"Die seit Jahren steigenden Immobilien- und Mietpreise wirken sich zunehmen auf das Berliner Umland aus. Auch hier steigen die Preise, der Wohnraum ist trotz anhaltendem Neubau knapp", listet Bernaus Bürgermeister auf. Hinzu komme das deutlich gestiegene Verkehrsaufkommen. 215 000 Brandenburger würden täglich zur Arbeit in die Bundeshauptstadt pendeln, rund 60 Prozent seien Pendler aus dem Berliner Umland. Im Gegenzug würden rund 90 000 Berliner zur Arbeit nach Brandenburg fahren, etwa 75 000 davon ins Berliner Umland. "Das ist sowohl auf den Straßen als auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln deutlich zu spüren – die Straßen sind zu den Hauptverkehrszeiten verstopft, Busse und Bahnen vollkommen überfüllt", beschreibt André Stahl die Lage.

In Zeiten des Klimaschutzes dürften die Augen davor nicht verschlossen werden. Und da, wo Taktverdichtung von Bahn und S-Bahn "noch immer nur eine Forderung ist", setzten die Bürger aufs Auto. "Auch hier fordern wir ein Umdenken, ein Bewusstsein für diese Probleme." Bisher würden Infrastrukturprojekte im Berliner Umland maßgeblich durch die Kommunen selbst getragen. "Maßnahmen des Landes werden vermisst. Allein das Landesstraßennetz in Bernau ist von 1990. Da ist in den vergangenen 30 Jahren kein Meter dazu gekommen", kritisiert Stahl.

Er fordert eine "Strategie" für das Berliner Umland. "DieKommunen benötigen eine Investitionsplanung, die den Mehrbedarf an Investitionen in Kitas, Schulen, Feuerwehr und Sport deckt. Weiterhin sind konkret untersetzte Zeitpläne für die Einführung des 10-Minutentaktes der S-Bahn sowie für eine Taktverdichtung der Regionalbahnlinien nötig", heißt es abschließend in dem Schreiben an die führenden Köpfe der künftigen Koalition von SPD, CDU und Bündnisgrünen. Und was konkret Bernau anbelange, so seien überarbeitete Planungen und Bedarfsanpassungen des Landesstraßennetzes sowie Ansiedlungen von Landes- und/oder Bundesbehörden "zwingend erforderlich".