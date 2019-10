Berlin (MOZ) Wer keine Veränderungen etwa in der Verkehrspolitik will und sich Sorgen macht, dass sie mit den Grünen in einer Regierung kommen könnten, kann sich das Beispiel Berlin ansehen und dann entspannt zurücklehnen.

Die Öko-Partei regiert in der Bundeshauptstadt seit nunmehr fast drei Jahren mit und stellt mit Regine Günther die Verkehrssenatorin. Von einer Wende hin zu besserem Öffentlichen Nahverkehr, mehr autofreien Zonen und einem modernen Radwegenetz ist außer vielen Ideen und vagen Plänen nichts zu sehen.

Ein paar Radwege wurden grün angemalt. Das war es dann auch. Es ist bezeichnend, dass man sich nun dafür feiern lässt, in Teilen der Friedrichstraße erstmals zwei Tage Autofreiheit zu veranstalten. Was für ein Armutszeugnis. Und was für eine bittere Pille für Wählerinnen und Wähler, die auf zählbare Fortschritte gehofft hatten. Mit mutigen Pilotprojekten an großen Straßen – Parkspuren zu Radwegen – hätten schon früh in dieser Legislaturperiode weit über Berlin hinaus Zeichen gesetzt werden können. Dass in einigen Stadtbezirken zudem grüne Bürgermeister am Ruder sind und trotzdem nichts passiert, macht die bisherige Bilanz umso erschütternder. Leidenschaftliche Autofahrer dürfen sich freuen.