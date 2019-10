Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Liebe Freunde des guten Buchs", begrüßte Jörg Kotterba im Oderturm die zirka 100 Zuhörer, die am Dienstabend zur Vorstellung seines Buchs "Don Camillo & Peppone – C&A" kamen. Der gelernte Schriftsetzer, studierte Journalist und jetzige freie Mitarbeiter der Märkischen Oderzeitung musste sich nicht auf eine Zeitungsseite beschränken, sondern konnte auf 176 Buchseiten seinen Gedanken freien Lauf lassen.

Im Frankfurt der 1980er- bis Ende der 1990er-Jahre spielen zwei Männer mit nahezu gegensätzlichen Biografien die Hauptrolle. Der eine ist Christ, also "Don Camillo". Der andere Kommunist, also "Peppone". Gemeint sind Christian Gehlsen, Theologe und Bürgerrechtler und Axel Henschke, ehemaliger SED-Funktionär, hauptamtlicher sowie später inoffizieller Stasi-Mitarbeiter. Um in die "Seele von Gehlsen und Henschke reinzublicken", wie es im Vorwort heißt, sitzen die drei älteren Herren Woche für Woche bei einer Flasche Rotwein zusammen und öffnen die "Frankfurt-Kiste".

Die detailreiche und dichte Erzählung beginnt mit der Kindheit beider Protagonisten und zieht sich bis in die Gegenwart hinein. Beide treffen in der DDR-Bezirksstadt Frankfurt (Oder) Anfang der 80er-Jahre erstmals aufeinander. Der eine will "Schwerter zu Pflugscharen schmieden" – und bezeichnet sich im Rückblick als "religiöser Straßenköter". Der andere, der selbsternannte "Luftikuss", will möglichst viele junge Menschen für den Kommunismus begeistern. Kotterba bringt diese zwiegespaltenen Charaktere kleinteilig zu Papier. Das Publikum dankte es ihm.