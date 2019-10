Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Im Schrank klapperndes Geschirr, Lärm, Risse in der Fassade. Inge Meier (Name geändert) ist genervt. Genervt von der aktuellen Verkehrssituation vor ihrer Haustür. Der Sommerfelder Straße. Eigentlich sollten Pkw- und Lkw-Fahrer wegen des gesperrten Abschnittes der Ostender Höhen die ausgeschilderte Umleitung über die Eichwerder Straße nehmen. Doch viele wählen den kurzen Weg. Über die Sommerfelder Straße.

Inge Meier ärgert sich weniger über das erhöhte Verkehrsaufkommen an sich als vielmehr über die zu hohe Geschwindigkeit. Statt der vorgeschriebenen 30 donnern die meisten Fahrzeuge deutlich schneller durch die Straße, beklagt die Anliegerin.

Reaktion verärgert Anwohner

Selbst die Fahrzeuge des städtischen Bauhofs, die der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft sowie schwere Baufahrzeuge würden häufig eben nicht die Umleitung nutzen, um etwa den Recyclinghof zu erreichen, sondern die schmale und eh schon in einem schlechten Zustand befindliche Sommerfelder Straße. Und dabei das Tempo-Limit ignorieren.

Und: Inge Meier ärgert sich über die Reaktion der Stadtverwaltung auf ihr Veto. Bereits im Sommer hatte die Eberswalderin ihre Beschwerden schriftlich vorgetragen. Zwei Mal. Die Antwort aus dem Ordnungsamt der Stadtverwaltung gleicht aus Sicht von Meier praktisch einer Bankrotterklärung. "Leider hat die örtliche Ordnungsbehörde im Bereich Ostende kaum Möglichkeiten zu blitzen, weil die Parameter zum Aufstellen des Messfahrzeuges in den schmalen Straßen des Siedlungsgebietes nicht gegeben sind", heißt es in dem Schreiben aus dem Rathaus. Das Problem sei schon seit Längerem bekannt und deshalb des Öfteren an die Polizei herangetragen worden. Die Beamten in Uniform hätten zwar die erforderliche Lasertechnik, jedoch "zu selten ausreichendes Personal". Deshalb mache es auch keinen Sinn, ein Lkw-Verbot, wie von den Anliegern gefordert, für die Sommerfelder Straße auszusprechen, lässt der Amtsleiter die Beschwerdeführerin wissen. Denn: Kontrollen könnten "vermutlich personell und zuständigkeitshalber seitens der Polizei nicht realisiert werden". Der Außendienst des Ordnungsamtes wiederum dürfe nicht in den fließenden Verkehr eingreifen. Aus diesem Grund könne die vorgeschriebene Umleitung über die Eichwerder Straße auch "nicht (...) durchgesetzt werden".

Im Übrigen, so der Hinweis, sei die Sommerfelder Straße eine sogenannte Sammelstraße. Was bedeutet: Sie ist für den Durchgangsverkehr zugelassen. Wegen des schlechten baulichen Zustands sei die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert worden. Allein aufgrund der maroden Fahrbahn könnten die Autos und Laster gar nicht "wesentlich schneller" als besagte 30 fahren, ist in der Antwort zu lesen.

Erklärungen wenig plausibel

Diese Aussage bringt Inge Meier so richtig auf die Palme oder auf 180. Sie sei selbst Autofahrerin und könne sehr wohl Geschwindigkeiten einschätzen, sagt sie und verweist auf die Nutzung des asphaltierten Fahrstreifens. Und zwar in beide Richtungen. Nicht nachvollziehen könne sie ferner die Erklärungsversuche, warum Kontrollen angeblich nicht möglich sein sollen. Dann könnte die Stadt ja gleich alle Schilder entfernen und bräuchte keine Umleitung auszuweisen, wenn eh die Einhaltung nicht überwacht werde. Anderswo, an zweispurigen Fahrbahnen, werde durchaus geblitzt, wendet Meier ein. Wer kommt für die Schäden, die Risse in den Häuserwänden auf?, fragt sie und hegt zugleich Zweifel, ob die Arbeiten an den Ostender Höhen wirklich im Oktober beendet sind.

Auf Anfrage der Zeitung teilt die Pressestelle des Rathauses mit, dass sich die Fertigstellung aufgrund von Materialengpässen seitens des Zulieferers verzögert. Voraussichtlich Mitte November sei mit der Freigabe zu rechnen.