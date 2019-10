Volle Packung Kunst: Akteure der Grafitiworkshops, die Projekte am Fahrradparkhaus und an der Skatebahn erarbeitet haben, am Mittwochabend auf dem Innenhof der Galerie Bernau © Foto: Wolfgang Rakitin

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Der energische Trommelwirbel, der am frühen Mittwochabend in der Bürgermeisterstraße zu hören ist, erregt Aufmerksamkeit. Das soll auch so sein, denn es ist ein Experiment, das städtisches Kulturamt, Bernauer Stadtmarketing Gesellschaft (BeSt) und Tourismus-Information wagen. Zur Bernauer Lokaltour im Herbst, die traditionell am Vorabend des Tages der deutschen Einheit stattfindet, kommt erstmals eine "Volle Packung Kunst".

Die Galerie samt Innenhof und Tourist-Information in der Bürgermeisterstraße haben sich in einen erlebbaren Kunstraum verwandelt. Wie Wäschestücke an der Leine hängen im Durchgang zum Hof an der einen Seite Fotografien von Micha Winkler, die die Ergebnisse von zwei Graffiti-Workshops zeigen. Die Kunstprojekte mit Jugendlichen am Fahrradparkhaus und am Skaterpark in Rehberge entstanden bis zum Lokaltour-Abend. An der gegenüberliegenden Wand sind die Werke von Hobbykünstlern zu sehen, die bisher im Ratssaal hingen. Die Ausstellung "Botanic Streetart" wird damit zu Ende gehen. Am Ende dieses Abend wird der künstlerische Leiter Juan Camilo Alfonso, der auch Begleiter des Graffiti-Projektes war, die Bilder an ihre Besitzer zurückgeben.

Doch bevor es soweit ist, lässt Bürgermeister André Stahl die vergangenen zehn Tage Revue passieren, als Künstler, Schüler, Skater und Freunde der Graffitikunst an zwei Orten in Bernau arbeiteten. An der Rückseite vom Fahrradparkhaus am Bahnhof setzten zwei Berliner Künstler mit Schülerinnen des Paulus-Praetorius-Gymnasium und Akteuren der Künstlergemeinschaft "Atelier Oben" in der Alten Post" ihre Ideen zum Thema "Pro Klima Bernau" mit Farben und Sprühdosen um. Parallel fanden sich Skater mit Juan Camilo Alfonso zusammen und gestalteten in bester Streetart die Sichtbeton-Wände an der Skaterbahn in Rehberge. "All diese Aktionen finden heute hier ihren feierlichen Abschluss, der eigentlich mehr ein Anfang ist – zur ‚Bernauer Lokaltour’ und zu einem neuen Stück gestalteter Stadtkultur", stellte der Rathauschef zufrieden fest.

"Zwei großartige Kunstwerke", seien mit dem Graffiti-Projekt entstanden, lobte Sabine Oswald-Göritz vom städtischen Kulturamt, die in Bernau als Expertin für Bildende Kunst gilt. Am Fahrradparkhaus fänden sich neben Industrie- und Sumpflandschaften und Bienen mit Gasmasken eben auch ein zweigeteilter Baum – auf der einen Seite kahl, auf der anderen grün – und die Frau auf dem Rad, die munter in die Sonne fährt. Für Sabine Oswald-Göritz symbolisiert sie Hoffnung.

Das gleiche Thema sei in anderer Umsetzung am Skaterpark zu sehen, stellt die Mitarbeiterin des Kulturamtes fest. Und auch dort ist für sie das Bild einer Frau mit weit ausgebreiteten Armen ein Ausdruck "für Hoffnung und Zukunft".