Letschin (MOZ) Bereits zum 14. Mal hatte der Letschiner Unternehmerstammtisch am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit zum traditionellen Hahnenfest eingeladen. Bei kühlem aber sonnigem Wetter war der alte Schulhof bereits zu Beginn gut besucht. Sigrid Bergemann vom kleinen Organisationsteam bedankte sich bei allen Vorbereitern und Mitstreitern, bevor die Nachwuchstänzerinnen der Seelower Volks-. und Showtanzgruppe die Gäste erfreuten.

Hahn wog 2770 Gramm

Was wäre wohl ein Hahnenfest ohne prächtigen Hahn? Für den hatte diesmal Madeleine Scheibel, die 15-jährige Tochter von Kleintierzuchtvereinschefin Elke Bublitz, gesorgt. Sie hatte das erst sieben Monate junge Tier aus ihrer Hamshire-Zucht für den Schätzwettbewerb gespendet. Und viele hatte sich dabei sehr vertan. Die meisten schätzten das Tier als viel schwerer ein. Tatsächlich brachte es nur 2770 g auf die Waage. Am dichtesten kam Jennifer Zupp an diesen Wert heran. Doch den Siegerpreis, den Hahn, wollte sie nicht mitnehmen. So trug ihn Wilfried Schlabe für seine Frau Barbara davon. Denn sie war mit 2,7 kg am zweitdichtesten an der Lösung. Bei den Kindern gewannen Xenia Gregorius und Maja Steinicke das Schätzen.

Auf dem alten Schulhof gab es aber noch weitere Unterhaltung, ehe der Lampionumzug durch das Dorf begann: Christian Zupp und die Feuerwehrleute chauffierten die Kinder mit zwei Löschautos durch Letschin und die Sophienthaler präsentierten stolz ihre neue Technik. In der alten Schule sorgten Annika Schmidt sowie Lisann Nietfeld und Christina Wagner (CVJM) für bunt geschminkte Kindergesichter. Neben Karussellfahrten mit der historischen Technik von Rüdiger Meinicke aus Trebnitz, gab es auch den Kinderflohmarkt, in dem unter anderem Zoë Pachelt Spielzeug feil bot.

Letschins Ortsvorsteher Manfred Neubauer und Pfarrer Frank Schneider hielten an der Kegelbahn die Stellung und Burckhard Bergemann hatte wieder die beliebte Strickleiterstation aufgebaut. Ob beim Bier, das Jutta Lieske ausschenkte oder beim Kesselgulasch aus der Gulaschkanone von Axel Kranich und beim Eisbein-Verkauf der Fleischerei Göldner drehten sich die Gespräche auch um die Zukunft des Hahnenfestes. Denn nach Auffassung der Unternehmerstammtisch-Aktiven soll die Tradition dieses Festes nun enden. Sigrid Bergemann und Mario Ambos verwiesen auf die große damit verbundene Kraftanstrengung, die meist auf den Schultern weniger lastet. Zudem habe man in den vergangenen Jahren schon nicht mehr Einnahmen vom Adventskalender für das Hahnenfest zurückgelegt, sondern alles gespendet.

Runde mit allen Vereinen

Bürgermeister Michael Böttcher, er ist auch Präsident des Sportvereins, bestätigte, dass man auch den SV Grün-Weiß um Unterstützung gebeten habe. "Wir sind aber mit der Baustelle am Sportzentrum stark eingespannt", sagte er. "Ich will jedoch, das haben wir mit der Sozialausschussvorsitzenden schon besprochen, zu diesem Thema noch einmal ein Vereinstreffen organisieren. Vielleicht findet sich dabei eine Lösungsvariante, die es ermöglicht, diese Tradition zu erhalten."

Wer an diesem Abend die strahlenden Kinderaugen an den verschiedenen Stationen gesehen hat, der mag sich gar nicht vorstellen, dass es im nächsten Jahr, dann ist es immerhin der Vorabend des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit, kein Hahnenfest mehr geben soll.