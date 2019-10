Marion Thomas

Erkner Stolz präsentieren Johanna, Elisabeth, Ferdinand und all die anderen Kinder ihre Thermoboxen voller leckeren Eises: Bananen-Schokocrunch. Das haben sie in der Schöneicher Eisdiele am Goethepark eigenhändig hergestellt und dürfen es nun mit nach Hause nehmen. Doch zuvor hatten Hans-Jörg Ritter, Inhaber der "Süßen Sünde", und sein Sohn Ansgar den Kindern viele interessante Dinge übers Eis und seine Herstellung erzählt, geduldig alle Arbeitsschritte erklärt und ihnen gezeigt, wie die Maschinen funktionierten. Natürlich mussten auch die Zutaten – bei den Ritters alle rein natürlich und ohne Zusatz chemischer Stoffe – gekostet werden. "In der Küche muss immer viel probiert werden", weist der Eis-Profi seine kleinen Lehrlinge an. "Es soll ja schmecken."

Kinder schnippeln Zutaten

Dann durften die Kinder alles selbst ausprobieren. Rund eineinhalb Stunden waren sie voller Eifer dabei, haben Bananen geschnippelt, Zutaten abgewogen und gemixt, die Eismaschine befüllt, Schokolade geschmolzen und sie auf dem Eis verteilt, schockgefrostet und vermengt. "Ist ganz schön schwere Arbeit", weiß Kai nun aus eigener Erfahrung zu berichten. Er hat mit einem Spatel die Schoko-Brocken ins Eis gestampft. "Aber Spaß hat es schon gemacht", meint er lachend.

Bereits zum zweiten Mal empfing Familie Ritter insgesamt 24 Kinder in ihrem Betrieb am "Türöffner-Tag" und ist damit deutschlandweit eine von 797 sich öffnenden Türen in Handwerksbetrieben oder Fabriken, Museen, Krankenhäusern, Kinos oder anderen öffentlichen Einrichtungen. "Meine Frau hat diese Initiative durch Zufall im Internet entdeckt und fand die Idee toll", erzählt Hans-Jörg Ritter. "Die Sendung mit der Maus ist ja bei Kindern sehr beliebt, auch unsere sind damit groß geworden. Und es ist eine schöne Sache, sie mal hinter die Kulissen eines Handwerks schauen zu lassen. Wir werden auch nächstes Jahr wieder dabei sein." Ritters wohnen seit vielen Jahren in Schöneiche, haben vor knapp 10 Jahren ihre Eismanufaktur im einstigen Blumenladen am Goethepark aufgebaut. "Wir sind dankbar, dass unser Betrieb hier so gut angenommen wurde – da geben wir auch gern etwas zurück."

Produktionsstätte für Eis

Eigentlich sollte der kleine Kiosk nur Produktionsstätte für die eigenen Eiskreationen sein, verkauft wurde es in den beiden Berliner Geschäften in Mitte und Friedrichshain. "Doch die Leute schauten uns ja an den Fenstern immer zu, klopften an und wollten probieren", erzählt der gelernte Gastronom. Seit 2016 gibt es nun auch ein Verkaufsfenster in Schöneiche – und es vergeht kaum ein Tag ohne lange Schlangen, selbst an trüben oder Regen-Tagen. Vom ersten Freitag im März bis zum letzten Sonntag im Oktober hat die "Süße Sünde" jeden Tag geöffnet und lockt viele aus Nah und Fern an. Rund 70 Sechs-Literboxen Eis werden in der Manufaktur täglich hergestellt, Eis aus Milch, Quark oder Joghurt sowie Sorbet. Im Laufe einer Saison kreiert Familie Ritter je nach Jahreszeit mehr als 70 verschiedene Sorten.

Pamela Witthuhn und ihr Sohn Luis gehören zu den Stammkunden: "Wir sind fast jeden Sonntag hier und schleckern das köstliche Eis", gesteht die Mama. Sie hatte schon im Vorjahr davon gehört, dass man mal hinter die Kulissen schauen kann.