Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Ein seltsames Gefährt zieht beim Fest des Fürstenwalder Oldtimerclubs "Die Legende", zu dem Hunderte trotz Nieselregen am Donnerstag gekommen sind, viele neugierige Blicke auf sich. "Er fährt, er lenkt, er bremst und tut alles was er soll", sagt René Hoppe lachend und dreht am Lenkrad seines Traktors Marke Eigenbau. Nur wenige Wochen soll der Aufbau des Traktors in der Werkstatt der Fürstenwalder Oldtimer-Interessengemeinschaft in der Heinrich-Zille-Straße gedauert haben. "Zum Innenleben gehört ein Trabant-Motor und ein DDR-Universalgetriebe", erzählt René Hoppe. Das reine Spaßmobil hat natürlich keine Zulassung. Es reiste auf einem Trailer zur Legende an. Kumpel Gerd Wagner aus Diensdorf-Radlow hat sichtlich Spaß bei den Rundfahrten mit dem Traktor übers Gelände am Tränkeweg.

Noch größeren Spaß haben die Besucher bei Touren mit dem "Zebra-Lo". Eine lange Schlange an Interessierten hat sich gebildet. Mittendrin steht Denny Schulz aus Groß Rietz, der stolzer Besitzer von historischen NVA und russischen Armeefahrzeugen ist. Der 30-Jährige hat gleich einen Tross von Oldtimer-Freunden aus Thüringen, Jena, Dresden und aus dem Voigtland dabei. "Die Legende zeigt sehr viele Ausstellungsstücke, die topp in Schuss sind", sagt Denny Schulz anerkennend. Drei große Hallen sind mit Lastwagen, Feuerwehren, Pkws, Zweirädern und Landtechnik gefüllt. "Für Pflege und Sauberkeit sorgen unsere Senioren und Bundes-Freiwillige", erzählt Vize-Vereinschef Andreas Kunath.

Dem Wetter ausgeliefert

Während die Besucher bei der Legende auch mal ein trockenes Plätzchen in den Ausstellungshallen finden, sind die Biker, die sich traditionell am 3. Oktober zum Saisonabschluss treffen, dem widrigen Wetter voll ausgesetzt. Nieselregen, Wind und rutschiges Laub auf der Fahrbahn sind nicht die günstigsten Voraussetzungen für ausgedehnte Motorradtouren. Dementsprechend ist auch die Resonanz beim 57. Bikertreffen in Wendisch Rietz.

Rutschige Straßenverhältnisse

Bedeutend weniger Fahrer mit ihren Maschinen als erwartet, haben sich vor dem Märkischen Buffet eingefunden. "Ich habe lange überlegt und mehrmals zum Himmel geschaut, bevor ich auf die Maschine gestiegen bin", erzählt Jürgen Meinicke (55) aus Kossenblatt. Für Lutz Becker (61) aus Glienicke und Siegfried Märker (64) aus Lindenberg sind es zwar nur wenige Kilometer nach Wendisch Rietz. "Trotzdem eine rutschige Angelegenheit", sagt Märker. Rund 25 Kilometer dagegen haben die Fürstenwalder Zweirad-Fans zurückgelegt, die kurz vor Mittag in Wendisch Rietz eintreffen. Zuvor haben sie sich – auch ganz traditionsgemäß – im Fürstenwalder Café Herrlicher, das seit fünf Jahren als Bikertreff fungiert, getroffen und mit heißem Kaffee gestärkt. 8000 Kilometer war Maik Hennig mit seiner sportlichen Honda in diesem Jahr unterwegs. Schrott- und Ticketfrei soll es für ihn und alle weiteren Motorradfans auch in der nächsten Saison weitergehen.