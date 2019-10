Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt Der Krankenstand im Landkreis Oder-Spree ist konstant geblieben. Das ergibt sich zumindest aus dem Gesundheitsreport der Krankenkasse DAK. Jährlich werden dazu Daten der versicherten Arbeitnehmer, die Krankschreibungen abgeben, ausgewertet. "Mit unserer Analyse zum Krankenstand im Landkreis Oder-Spree setzen wir gezielt beim Betrieblichen Gesundheitsmanagement an und bieten Arbeitgebern konkrete Hilfe", sagt Sven Breitman, Chef der DAK Gesundheit in Fürstenwalde. "Die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen lagen exakt auf dem Vorjahresniveau. "Mit 5,6 Prozent verzeichnet die Region allerdings einen höheren Krankenstand als der Landesdurchschnitt, der bei 5,4 Prozent liegt. Was diese Prozentzahlen bedeuten, erklärt Sven Breitmann so: "Laut unserem Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des Jahres von 1000 Arbeitnehmern 65 krankgeschrieben." Den höchsten Krankenstand, mit sechs Prozent, verzeichnet der Landkreis Barnim.

Auch wenn der Krankenstand sich auf einem konstanten Niveau bewegt, so gilt das nicht für die einzelnen Erkrankungsgruppen, wo es Veränderungen bei der Zahl und Dauer der Krankschreibungen zu verzeichnen gibt. Sven Breitmann nennt an erster Stelle, wenn es um Veränderungen geht, die Fehltage wegen Atemwegserkrankungen. Sie sind um vier Prozent gestiegen. "Der Anteil von Bronchitis, Erkältungen und Mandelentzündigen am gesamten Krankenbestand beträgt mittlerweile 18 Prozent", analysiert Sven Breitmann.

Trend der Vorjahre setzt sich fort

Ebenfalls eine Steigerung um vier Prozent ist bei psychischen Erkrankungen festzustellen. Damit setzt sich der Trend der Vorjahre fort. Die Fehltage pro 100 Versicherte wegen zum Beispiel Depressionen und Angstzuständen liegen im Landkreis Oder-Spree über denen, die für das gesamte Land Brandenburg ermittelt wurden. Psychische Erkrankungen sind die dritthäufigste Ursache (14,7 Prozent) für Krankschreibungen.

Mehr als jeder fünfte Ausfalltag hatte mit Rückenschmerzen, Bandscheibenschäden, Knieproblemen und ähnlichem zu tun, fällt unter die Gruppe der Muskel-Skelett-Erkrankungen. "Insgesamt wurde hier ein leichtes Plus von einem Prozent verzeichnet. Sie rangiert erneut auf Platz eins der Krankheitsursachen in der Region", erklärt Sven Breitmann. Einen Rückgang gab es bei Erkrankungen des Verdauungssystems. Bei Kreislauferkrankungen, die rund fünf Prozent aller Erkrankungen im Landkreis ausmachen, ist eine ganz leichte Erhöhung der Fehltage festzustellen.

Schwerpunktthema Sucht

In jedem Jahr arbeitet die DAK in ihrem Gesundheitsbericht Schwerpunkthemen gesondert auf. In diesem Jahr steht die Sucht im Fokus. Datengrundlage sind Fehlzeiten aller erwerbstätigen Mitglieder der Brandenburger DAK. Darüber hinaus floss eine repräsentative Umfrage in die Analyse mit ein sowie eine Expertenbefragung. Das Fazit: Der Großteil der Krankmeldungen bei Suchtproblemen ist in Brandenburg auf Alkohol zurückzuführen (73 Prozent). 82 Prozent der Erwerbstätigen trinken Alkohol. Laut Studie der DAK-Gesundheit hat jeder zwölfte Arbeitnehmer einen riskanten Alkoholkonsum. Mit ihrem Trinkverhalten setzen sich 82 000 Erwerbstätige in Brandenburg Risiken aus, krank oder abhängig zu werden. "Die Zahl der Betroffenen macht uns Sorgen", so Sven Breitmann. Es fehlen in Brandenburg aus DAK-Sicht beim Thema Prävention flächendeckende Angebote.