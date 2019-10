Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Stadtverordneten wollen Jens Schulze als Vertreter der Wasserwelt Brandenburg GmbH zu nächsten Haupt- und Finanzausschusssitzung einladen. Schulze soll dort Gelegenheit erhalten, seine Pläne für die Nutzung der Wasserwelt vorzustellen. Das erklärte Bürgermeister Frank Steffen nach der Stadtverordnetenversammlung vom Dienstag. Das Gebäude der Wasserwelt ist Privateigentum des Unternehmens. Das Grundstück, auf dem es steht, gehört jedoch der Stadt. Es ist für 99 Jahre verpachtet. Zum Inhalt des Pachtvertrages gehört unter anderem die Bestimmung, dass das Areal gastronomisch genutzt wird und es einen Bootsverleih geben muss. Der Bootscharterbetrieb hat in dieser Saison nicht mehr stattgefunden, das Restaurant ist bereits seit drei Jahren geschlossen.

Pachtner mahnt Kontrollen an

Diesen Zustand will das Bürgerforum nicht mehr länger hinnehmen. "Wenn Verträge bestehen, sind diese einzuhalten. Das muss die Verwaltung auch prüfen", erklärte der Fraktionsvorsitzende Georg Pachtner auf der Stadtverordnetenversammlung. Wenn sich herumspreche, dass die Stadt nicht auf die Einhaltung von Verträgen dränge, könne dies Schule machen, warnte er. Bürgermeister Frank Steffen verwies im öffentlichen Teil der Sitzung darauf, dass die Gastronomie in Beeskow sich generell in einer schwierigen Lage befinde. Obwohl das Restaurant Wasserwelt geschlossen sei, habe auch der Schwan den Restaurantbetrieb eingestellt.

Ausführlicher diskutiert wurde das Thema dann in nichtöffentlicher Sitzung, um die Rechte des Pächters und Vertragsgeheimnisse zu achten. Ein Ergebnis dieser Beratung, so der Bürgermeister, sei die erneute Einladung des Pächters. Er solle erklären, wann und in welcher Form die Gastronomie wieder aufgenommen wird. Auch zur Zukunft des Bootscharterbetriebes wollen die Abgeordneten Auskunft. Vom Ergebnis dieser Präsentation werde das weitere Vorgehen abhängen. Gleichzeitig werde man auf die Pflicht zur Einhaltung des Vertrages hinweisen.

Bürgermeister muss berichten

Für das Bürgerforum versicherte der Abgeordnete Bastian Gierke nach der Sitzung, dass man als Fraktion so lange an dem Thema bleibe, bis es in der Wasserwelt wieder eine Gaststätte gebe und auch die anderen Vertragspflichten eingehalten werden. Mit den Sitzungsergebnissen zeigte er sich nur bedingt zufrieden. Gut sei, dass nun endlich gehandelt werde.

Auf Antrag des Bürgerforums haben die Stadtverordneten zudem mit großer Mehrheit beschlossen, dass der Bürgermeister künftig in jeder Sitzung einen kurzen Sachstandsbericht zur Umsetzung der gefassten Beschlüsse gibt. Dabei soll es vor allem um die Themen gehen, die noch nicht erledigt werden konnten. Der Beschluss gilt zunächst bis zur Sommerpause 2020. Dann soll neu darüber befunden werden, ob diese Art Rechenschaft praktikabel für die Arbeit von Verwaltung und Stadtverordnetenversammlung ist.