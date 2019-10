Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Der Dienst in der brandenburgischen Polizei soll attraktiver werden.

Das ist die Kernforderung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) an SPD, CDU und Grüne, die derzeit an einem Koalitionsvertrag für die kommenden fünf Jahre arbeiten. GdP-Chef Andreas Schuster nennt als erstes eine bessere Bezahlung für neue Kollegen. Außerdem sollen in Zuge der Vereinheitlichung der Lebensarbeitszeit von Polizisten die Jahre im Schichtdienst angerechnet werden, so dass diese Beamten früher in Pension gehen können. Für zehn Jahre Schichtdienst ein Jahr verkürzte Lebensarbeitszeit, nennt Schuster als Beispiel. Außerdem fordert die Gewerkschaft, dass die Zulagen für Dienste zu unregelmäßigen Zeiten von jetzt rund drei Euro auf fünf Euro je Stunde angehoben werden.