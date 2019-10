Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) will Vorreiter sein, und ab kommendem Jahr, spätestens zum Wintersemester 2020/21, den Studiengang zum Psychotherapeuten anbieten. Dies ist möglich, weil der Bundestag Ende September ein Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung verabschiedet hat.

Dieses sieht vor, dass sich fortan direkt nach dem Abitur ein Studium der Psychotherapie anschließen kann, um nach dessen Abschluss direkt die Approbation beantragen zu können. Bisher schloss sich an ein Bachelor- und Masterstudium der klinischen Psychologie noch eine drei- bis fünfjährige Weiterbildung zum Psychotherapeuten an, für die sie mehrere zehntausend Euro zahlten, bevor die staatliche Zulassung gewährt werden konnte.

So wird das neue Studienmodell, das an der MHB das bisherige Studium der klinischen Psychologie ersetzen soll, für die Studenten eine Zeit- und Geldersparnis bedeuten. Zudem sei die neue Ausbildung durch den Kliniktag deutlich praxisorientierter, erklärt MHB-Pressesprecher Dr. Eric Hoffmann. "Das ist für Studierende attraktiver. Die Nachfrage wird da sein." Besonders, da kaum eine andere Hochschule einen so hohen Praxisanteil bieten könne wie die MHB durch ihre enge Bindung an die Kliniken. "Das ist unser Alleinstellungsmerkmal", ist sich Hoffmann sicher. "Wir werden Pionier sein."

Doch erst einmal muss der Fakultätsrat, der im Oktober tagt, die Pläne absegnen und der Studiengang muss akkreditiert werden. Doch der Pressesprecher ist zuversichtlich, schließlich sei bei der Planung des bisherigen Studienganges der klinischen Psychologie bereits der psychotherapeutische Teil mitgedacht worden. "Die Pläne gibt es schon länger."

Aktuell sind an der MHB 410 Studenten eingeschrieben, darunter 235 angehende Mediziner und 175 Psychologiestundenten. Am heutigen Freitag werden weitere 80 Studenten in der Kulturkirche Neuruppin feierlich immatrikuliert.