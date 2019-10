Eckhard Handke

Neuruppin (MOZ) Um 8 Uhr begann am 30. September 1989 die dritte Aufräumaktion der FDJ in den Neuruppiner Wallanlagen. Beim Großreinemachen wurden 50 FDJler von 120 Soldaten der in Neuruppin stationierten Sowjetarmee unterstützt. Gemeinsam wurden der Wall von Unterholz, Unrat und Wildwuchs befreit, die gleich mit einem Militärtransporter abgefahren wurden. An einigen Stellen wurden auch Hecken gepflanzt. Die Aktionen auf den Wallanlagen sollten ein Beitrag der FDJ-Kreisleitung zum 40. Jahrestag der DDR sein.

Ebenfalls am 30. September vor 30 Jahren fand im Neubaugebiet WK II ein Kinderfest statt. Dicht umlagert waren eine Zauberschau, eine Station mit lustigen Spielen sowie ein Solidaritätsbasar. Viele Dreikäsehochs waren gekommen und hatten viel Spaß – vor allem beim Sack hüpfen. Jeder wollte natürlich gewinnen, aber Freude am Fest hatten alle.

Am selben Tag wurde auch der große Festsaal der damaligen Bezirkskrankenhäuser feierlich eingeweiht. Die Wandbildfolge "Hommage auf die Unsterblichkeit" stammt vom Künstler Kurt-Hermann Kühn.