Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Einmal im Jahr kommen die Echopreisträger des Calmus Ensembles für eine Probenwoche nach Neuruppin. Und das seit 13 Jahren. "Wir kommen immer zu Gabi", verrät Anja Pöche, die Sopranistin des Quintetts, das in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert. Gemeint ist Gabriele Lettow, Betreiberin vom Uphus-Idyll und der Siechenhauskapelle.

Zustande gekommen sei der Kontakt über den Amerikaner John Barr, der sich in Brandenburg einen Namen als Orgelretter gemacht hat, berichtet Pöche. Barr habe die Leipziger bei einem Konzert in der Thomaskirche gehört und begeistert Lettow davon berichtet. Diese lud daraufhin das Ensemble ein. Beide Seiten waren angetan. "Es hat sich eine Freundschaft entwickelt", so Pöche, die ihren Mann Tobias, den Calmus-Tenor, sogar in der Siechenhauskapelle geheiratet hat. Der jungen Mutter gefällt Neuruppin: "Es ist ein schönes, kleines Städtchen. Man kann hier wunderbar am See Spazierengehen." Und so sind die Probenwochen Arbeit und Erholung zugleich.

Gesamtpaket Neuruppin

Natürlich gebe es auch in und um Leipzig Probenmöglichkeiten, gibt Bass Manuel Helmeke zu, der mit Frau und Kind in die Fontanestadt gekommen ist. Aber hier habe die Gruppe Abstand zum Alltag und Freiraum für Kreativität. "Wir kommen hier komplett her und keiner geht nach den Proben seiner Wege. So können wir uns voll auf die Musik konzentrieren und fokussieren", führt Anja Pöche aus, die seit 2001 zu Calmus gehört. In Neuruppin stimme eben das Gesamtpaket. Dazu gehört von Lettow liebevoll bekocht zu werden.

Und so stört es die Profimusiker auch nicht, wenn während der Proben in der Kapelle Besucher hereinschauen und zuhören. In Neuruppin gebe es ein besonderes Publikum. "Wir sind selten, außer in Leipzig, so regelmäßig in einer Stadt", so Helmeke, dem die Gespräche gefallen, die auch mal beim Frühstück geführt werden. Denn einige Calmus-Fans mieten sich sogar am Konzerttag im Uphus ein. Schön sei auch die Akustik der Kapelle. Den Zuhörern wird dort am Freitag, 4. Oktober, um 19 Uhr ein ganz besonderes Konzert unter dem Motto "Von Leipzig in die Welt" geboten. Das Quintett wird Ausschnitte aus seinem Jubiläumsprogramm singen, das am 12. Oktober anlässlich 20 Jahren Calmus in der Leipziger Thomaskirche aufgeführt wird.

Das Ensemble, ursprünglich gegründet von fünf Sängern des Thomanerchores – der Name setzt sich aus den Initialen dieser fünf Gründer zusammen – gehört zu den erfolgreichsten Vokalgruppen Deutschlands. Mit Bariton Ludiwg Böhme ist noch ein Gründungsmitglied dabei. Homogenität, Präzision, Leichtigkeit und Witz zeichnen die Sänger aus. Rund 60 Konzerte singen sie im Jahr, sowohl in Deutschland und Europa, als auch regelmäßig in den USA. Konzertreisen führten sie nach Südamerika und mit der "Europa" nach Asien.

Internationales Programm

Auch ihr Programm ist international und reicht von Stücken von Bach, Reger oder Mendelssohn über Volkslieder aus dem In- und Ausland bis hin zu modernen Jazz- und Pop-Arrangements sowie Auftragskompositionen. "Es ist toll, wenn man die Möglichkeit hat, täglich zu singen. Das macht etwas mit einem, denn zum Singen braucht es den ganzen Körper", erklärt Manuel Helmeke, der seit 2015 im Quintett singt. Stefan Kahle ist als Altus der jüngste Zugang. Als Knabe sang er im Thomanerchor. "Calmus war für mich Anreiz, im Ensemble zu singen. Ich teile gern die Bühne", lacht er. Außerdem lerne er bei Calmus extrem viel Musik kennen. "Mir gefällt die Bandbreite des Programms."

Einen großen Querschnitt davon ist auf der 24. CD des Quintetts zu hören, die als "Best of 20 Years" am 4. Oktober erscheint und beim Konzert in Neuruppin erstmals käuflich zu erwerben ist.

Karten für das Konzert um 19 Uhr kosten 20 Euro und können unter 03391 398844 reserviert werden.