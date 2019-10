Georg Wolf

Berlin (MOZ) Es ist ein nasskalter Donnerstagabend in Berlin. Es ist der 3. Oktober. Es ist Tag der Deutschen Einheit. Die Plätze in der Max-Schmeling-Halle sind gut zur Hälfte gefüllt. Auffallend viele Rettungsschwimmer aus Malibu sind vor Ort und haben ihr Arbeitsgerät, eine Rettungsboje, mitgebracht. Ebenso viele Männer tragen Lederjacken und Stirnbänder. Frauen in Stöckelschuhen und mit schwarzen Sonnenbrillen staksen über das Parkett. Mancher hat seine Lichterkette statt um den Christbaum um seine Jacke gewickelt. Kein Zweifel: David Hasselhoff ist in der Stadt.

Der Termin ist mit Bedacht gewählt. Schließlich sind Berlin und er seit einer magischen Silvesternacht im Dezember vor 30 Jahren auf ewig miteinander verbunden.

Im Gepäck hat der 67-jährige US-amerikanische Schauspieler und Sänger seine Hits aus den 80ern und 90ern. Erweitert wird die Playlist von diversen Covern weltbekannter Songs sowie Neuem von heute. Abgerundet wird der Konzertabend durch einen Gastauftritt der 90er-Jahre-Ikone Blümchen alias Jasmin Wagner. Das Duett „You Made The Summer Go Away“ der beiden Stars kam eher zufällig zustande, wie Hasselhoff berichtet. Im Gegensatz zu einigen anderen Projekten in der Vergangenheit ist dieses durchaus gelungen.

Kitt ist mit dabei

Das Phänomen „The Hoff“, wie er von seinen Fans liebevoll genannt wird, muss nicht weiter erklärt werden. Fast jedes Kind kennt ihn und seine erfolgreichen Fernsehserien „Knight Raider“ und „Baywatch“. K.I.T.T. (Kitt), das sprechende Auto, war auch vor Ort. Oder zumindest ein Nachbau.

Hasselhoff nutzt den Abend auch, um sein neues Album „Open Your Eyes“ vorzustellen. Auf der Platte finden sich auch die schon angesprochenen Coverversionen. Das Repertoire reicht von Udo Jürgens bis Neil Diamond. Zugegeben, die deutsch-englische Variante von „Mit 66 Jahren“ klingt gewöhnungsbedürftig. Publikum und Entertainer stört das wenig. Während er die ersten Zeilen des Klassikers ansingt, übernimmt das textsichere Publikum den Rest.

Gekommen sind die meisten Gäste wohl wegen der Originale. Zur Titelmelodie des Trashfilms „Kung Fury“ tanzen die Fans ausgelassen auf den Rängen. Großer Jubel, als Hasselhoff eine Fortsetzung des Streifens, inklusive seiner Musik, ankündigt. Nicht fehlen darf an diesem Abend auch das wohl schlechteste Internetmusikvideo aller Zeiten: „Hooked On A Feeling“. Sportlich wird es beim „Limbo Dance“. Während ausgewählte Gäste auf der Bühne einen Limbo tanzen dürfen, ziehen mehrere Polonaisen durch die Halle.

Ab und an Aussetzer

Die ausgelassene Stimmung unter den Jüngern darf aber nicht über einige offensichtliche Mängel hinwegtäuschen: Viele Plätze in der Max-Schmeling-Halle bleiben leer. Auch passt oftmals die Musik nicht zur Lippenshow des Künstlers. Besonders deutlich wird dies beim Duett mit Blümchen. Während sie singt und seine Stimme vom Band kommt, posiert Hasselhoff für die Fans und Kameras. Hier und da wird der Einsatz im richtigen Moment einfach verschlafen. Ein surreales Bild. Aber auch irgendwie passend.

Das Beste kommt zum Schluss: „Crazy For You“ und der angesprochene Limbo-Dance läuten das furiose Finale seiner Show ein. Viele haben noch die Bilder des Mannes im Kopf, der mit seiner blinkenden Lederjacke am Brandenburger Tor steht und „Looking For Freedom“ schmettert. Und für einen ganz kurzen Moment fühlten sich viele in die spannende Zeit der deutschen Wiedervereinigung zurückversetzt. Schließlich ist dieses Lied seit damals mythenumwoben. Und wir würden heute vermutlich alle nicht zusammensitzen und feiern …

Was wird in Erinnerung bleiben? Ganz bestimmt der durchaus solide Auftritt. Aber auch die kleinen technischen Unzulänglichkeiten.