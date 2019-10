Simone Weber

Rathenow Am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit feierte der Kleeblatt e.V. in der Großen Hagenstraße sein 20-jähriges Bestehen. Mit ersten Angebote für Eltern und Familien war die Rathenower Hebamme Manuela Neubüser aber bereits bald nach der Wiedervereinigung, ab 1992, in Erscheinung getreten.

"Unsere Betreuungs- und Elternbildungsangebote entstanden immer aus der Nachfrage der Mütter und Eltern und im Austausch zwischen Eltern und Fachleuten", so Vereinsgründerin Neubüser. "Nach 1990 fielen die Angebote der Mütterberatung zu Schwangerschaft, Geburt und Säuglingsentwicklung weg. Und neue Angebote fehlten zunächst noch." Manuela Neubüser kam 1985 nach Rathenow und war seit 1986 selbst (bis 1991) als Hebamme in der Schwangerenberatung in der Poliklinik neben dem Krankenhaus tätig. Danach machte sie sich als Hebamme in der Großen Hagenstraße selbstständig.

Zu den ersten Angeboten, die noch selbst finanziert wurden, gehörten 1992 eine Kleidertauschbörse, 1993 der Elterntreff im damaligen Haus der Volkshochschule in der Curlandstraße, die Stillgruppe und Krabbelstube 1994. Ab 1995 bot Andrea Weichelt, die noch immer im Verein aktiv ist, erstmals Baby-Schwimmkurse an. Um ehrenamtlich Engagierte im Rahmen von Förderprogrammen im Verein anzustellen, gründete das Team um Manuela Neubüser am 7. Oktober 1999 den Verein Kleeblatt e.V. Die Mitgründerinnen Ute Sturm und Cindy Zwoll boten Beratung von Opfern sexueller Gewalt an. Seit 2000 wird am 1. Juni ein Kindertagsfest gefeiert. Am 8. Mai 2009 gründete Kleeblatt das Bündnis für Familie Westhavelland, das das Biberburgenprojekt mit dem jährlichen Biberburgenfest initiierte.

2012 gab es mit Gründung des zweiten Standorts nun auch das Angebot einer Eltern-Kind-Gruppe in Premnitz. Seit 2014/2015 hat die Eltern-Kind-Gruppe in Rathenow/Premnitz eine förmliche Betriebserlaubnis. Seit 1. August 2012 ist Kleeblatt anerkannter Träger freien Jugendhilfe und bietet Hilfen zur Erziehung im gesamten Landkreis an.

Beim Kleeblatt e.V., in Kooperation mit Fachleuten, bringen sich immer wieder auch Eltern ein, gestalten Angebote mit und regen neue an. Derzeit gibt es mit den Eltern-Kind-Gruppen in Rathenow und Premnitz, mit festen Beratungs- und Bastelangeboten, aber auch Babymassage, den kreisweiten Hilfen zur Erziehung, auch eine Elternberatungsstelle im Westhavelland, von wo aus es auch zu aufsuchender Hilfe kommt.

Zur kleinen Feier am 2. Oktober trafen sich Aktive, Vereinsmitglieder und Gäste in den Kleeblatt-Räumen in der Großen Hagenstraße. "Die Zusammenarbeit mit den Städten Rathenow und Premnitz, dem Sozial- und Jugendamt des Landkreises ist sehr gut. Wir sind in der Region gut vernetzt", sagte die Erste Vereinsstellvertreterin, Claudia Dias Branco. "Manche Eltern haben auch Vorurteile gegenüber Behörden wie dem Jugendamt. Da verstehen wir uns auch als Bindeglied und Vermittler"

"Wir sind stolz, dass der Verein mit seinen Angeboten so wahrgenommen wird", meinte Manuela Neubüser. "Das Team der Aktiven besteht aus 13 Frauen. Der Verein zählt derzeit 23 Mitglieder. Aber ich würde mir weitere Mitglieder wünschen, um auch gemeinsam neue Ideen für die Region zu entwickeln."

Neben der jeweils zweistündigen Eltern-Kind-Gruppe zwischen 8.00 und 14.30 Uhr und regelmäßig wechselnden Tagesangeboten in der Rathenower Großen Hagenstraße 8a (Telefon: 03385/511662) und der Premnitzer Ernst-Thälmann-Straße 38 (Telefon: 03386/2511292) lädt Kleeblatt am 9. Oktober, 16.00 bis 18.00 Uhr, zum Familienforum "Wer bin ICH und wer bist DU?" in Premnitz und zum Familienforum "Artgerechte Ernährung", am 18. Oktober, 17.00 bis 19.00 Uhr und am 19. Oktober 10.00 bis 12.00 Uhr, ein.