Frankfurt (Oder) (MOZ) Einbrecher haben sich in der Nacht zu Freitag an diversen Autos im Stadtgebiet zu schaffen gemacht. Nach bisherigen Erkenntnissen sind 27 Fahrzeuge geöffnet und die Innenräume durchwühlt worden. Betroffen waren vor allem die Alt- und Neuberesinchen. Was genau gestohlen wurde, wird noch ermittelt. Kriminaltechniker suchen nach Spuren. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 03361 5680 oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden..