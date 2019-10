MOZ

Rheinsberg Beim Versuch, betrunken in das Haus ihres Ex-Partners zu gelangen, hat sich eine 35-Jährige am frühen Freitagmorgen verletzt. Mit einem Alkoholpegel von 1,54 Promille schlug sie gegen 2.30 Uhr eine Scheibe der Tür ein und zog sich dabei Schnittwunden an der Hand zu. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Als die Polizei den Sachverhalt klärte, stellte sich heraus, dass die Frau bereits zuvor bei einer Feier in einer Gaststätte negativ aufgefallen war. Sie war mit einer 20-Jährigen handfest in Streit geraten und hatte sie dabei verletzt.