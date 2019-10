Der Mann ist ein Menschenfreud: Rayk Sommer engagiert sich bei der Feuerwehr, beim Arbeiter-Samariter-Bund , in der Drogenprävantion und sogar in der Erste-Hilfe-Ausbildung von Schulkindern. © Foto: Weber

Simone Weber

Rathenow Rayk Sommer hat den Rathenower Bürgerpreis 2019 erhalten. Damit ehrt die Stadt sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement der vergangenen 26 Jahre.

Jährlich abwechselnd mit dem Kulturpreis vergibt die Stadt Rathenow den Bürgerpreis, traditionell im Rahmen einer Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit. Diese fand diesmal schon am Dienstag statt.

Die Entscheidung im Hauptausschuss fiel mit einem deutlichen Votum für Rayk Sommer, so Bürgermeister Ronald Seeger (CDU). Vorgeschlagen waren ebenfalls Martin Rehfeldt, der in diesem Jahr nach 30 Jahren als stellvertretender Vorsitzender des Tennisvereins Rathenow sein Amt abgab, sowie der kürzlich verstorbene langjährige Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer der Stadtbibliothek, Günter Assmann.

Da Rayk Sommer als Mitglied der Brandenburger Ehrendelegation zum zentralen Festakt zur Deutschen Einheit in Kiel eingeladen war, nahm seine Ehefrau Berit Sommer den mit 1.000 Euro dotierten Bürgerpreis entgegen. "Ich begleite Rayk seit sieben Jahren in seinem Ehrenamt. Es ist immer eine Herausforderung. Aber Rayk ist ganz mit dem Herzen dabei. Es ist mittlerweile eine Berufung für ihn."

"Sein langjähriges und vielfältiges Engagement ist eine hohe körperliche und mentale Belastung. Rayk Sommer zeichnet sich durch hohe Einsatzbereitschaft und Zuverlässlichkeit aus", so Bürgermeister Seeger in seiner Laudatio. Am Herzen liegt ihm besonders die Jugendarbeit. So motivierte er auch schon einige junge Leute zur ehrenamtlichen Arbeit in Feuerwehr oder ASB.

Rayk Sommer wird seit 26 Jahren als Kamerad in der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow geschätzt. Dort ist er Gruppenführer. Vor 21 Jahren kam das Engagement im Rathenower Ortsverband des Arbeiter Samariterbunds (ASB) hinzu. Dort leitete er von 2000 bis 2014 den Wasserrettungsdienst und seit ihrer Gründung 2014 die Taucherstaffel des Landkreises Havelland. Seit 2002 bietet Sommer an Kitas und Schulen Erste-Hilfe-Kurse an und gründete 2006 an zwei Rathenower Schulen eine Schulsanitätsdienst. Im Rahmen seiner Tätigkeit als Notfallsanitäter engagiert sich Rayk Sommer seit 2012 auch in der Drogenprävention, hält viele Vorträge, auch an Schulen.

Rayk Sommer war für den Publikumspreis des Deutschen Ehrenamtspreis 2018 nominiert und wurde im März 2019 als "Ehrenamtler des Monats" durch die Brandenburger Staatskanzlei geehrt. In der abgelaufenen Wahlperiode engagierte er sich auch kommunalpolitisch (SPD-Frakktion) in der Stadtverordnetenversammlung und übte die Funktion des stellvertretenden SVV-Vorsitzenden aus. Zu den Kommunalwahlen am 26. Mai kandidierte Sommer nicht mehr.