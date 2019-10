Jörn Kerckhoff

Eberswalde (MOZ) Die Sterne haben mich schon immer fasziniert", erklärt die 17-jährige Josephine Kaiser. Das behaupten wahrscheinlich viele von sich, bei der Schülerin des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums in Eberswalde geht diese Faszination aber deutlich weiter, als bei jenen, die abends gerne mal in den Himmel schauen.

Josephine "Josi" Kaiser will nach dem Abitur Astrophysik in Potsdam studieren. Ein Plan, auf den sie sich eigentlich schon ihr ganzes Leben vorbereitet. "Als kleines Kind habe ich schon ein Teleskop geschenkt bekommen und damit den Himmel betrachtet", erzählt Josephine. Als sie dann in der sechsten Klasse erstmals Physik hatte, war ihre Begeisterung sofort geweckt. "Dabei waren meine Noten am Anfang gar nicht so gut", erzählt sie. Dazu muss man wissen: "Nicht so gut" bedeutet bei der 17-Jährigen, dass sie "nur" eine zwei hatte. Ihre Mutter habe sie darauf gebracht, dass man die Leidenschaft zur Astronomie und zur Physik ja hervorragend in der Astrophysik zusammenführen könne. Spätestens seit diesem Moment habe ihr Berufswunsch festgestanden. Fortan habe sie sich jede Menge Bücher zu diesem Thema gekauft. "Für Bücher gebe ich das meiste Geld aus und das Bücherregal nimmt in meinem Zimmer den meisten Platz ein." Weswegen sie neben Schule und der Arbeit an ihrer Karriere auch noch bei einer Burgerbraterei arbeitet, um sich die oft teuren Sachbücher leisten zu können.

Als sie in die siebte Klasse aufs Humboldt-Gymnasium kam, habe sie sich sofort für die Astronomie AG begeistert, die ihre Klassenlehrerin Silke Landsmann damals neu ins Leben rief. Die anderen Teilnehmer der AG seien alle aus der Klassenstufe elf gekommen. "Die haben mich aber immer ernst genommen und ich habe von Anfang an Vorträge vor den anderen gehalten", erzählt Josephine. Andere hielten sie wahrscheinlich schon für einen Nerd – ein Begriff für Leute, mit skurril-abwegigen Spezialinteressen. Das sei für sie aber nicht weiter schlimm. Und seit der erfolgreichen Fernsehserie "The Big Bang Theory" sind Nerds eh die neuen Popstars.

Kontakte zum Spacecamp Berlin

Ihr Schulpraktikum in Klasse neun habe sie beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin in der Abteilung für extrasolare Planeten und Atmosphären absolviert, erzählt Josephine. Am Spacecamp in Berlin habe sie ebenfalls schon teilgenommen. Bei all ihren Aktivitäten hat sie lauter bekannte Leute aus der Raumfahrt und der Astrophysik kennengelernt – darunter auch den ersten Deutschen im Weltall Sigmund Jähn, der erst kürzlich verstarb. Außerdem den Astronomen Prof. Dr. Dieter B. Herrmann, die Wissenschaftsdirektoren der ESA und NASA, Günther Hasinger und Thomas Zurbuchen, die Astronauten Gerhard Thiele und Ulrich Walter, sowie Volker Schmid, der als Teamleiter von Alexander "Astro-Alex" Gerst tätig ist. Thiele und Schmid waren kürzlich auf Josephines Einladung zu Gast am Humboldt-Gymnasium, an dem 50 Jahre Mondlandung gefeiert wurden – ein Projekt, das die 17-Jährige in leitender Funktion gestaltet hat. Bundeskanzlerin Angela Merkel – bekanntermaßen selbst Physikerin – hat sie ebenfalls schon getroffen und mit Alexander Gerst, während seines Aufenthalts auf der Internationalen Raumstation ISS, per Live-Call gesprochen.

Ein Traum geht für die 17-Jährige im Oktober in Erfüllung, da darf sie für vier Tage ans CERN nach Genf in die Schweiz, das besonders für seinen Teilchenbeschleuniger bekannt ist. Am CERN wird physikalische Grundlagenforschung betrieben und es ist eine Art Mekka für alle Physiker. "Ich nehme mal an, dass wir dort Vorlesungen besuchen, verschiedene Dinge besichtigen und vielleicht an der Auswertung von Experimenten mithelfen werden", erklärt Josephine ihre Erwartungen.

Diese Aufenthalte im Spacecamp oder im CERN sind für die junge Frau aus mehreren Gründen ganz besondere Erlebnisse. Zum einen kann sie dort ihrer Leidenschaft, der Astrophysik, nachgehen, zum anderen trifft sie dort auf Gleichgesinnte, mit denen sie sich über diese Dinge unterhalten kann. Manchmal käme sie sich im Alltag schon ein wenig wie eine Außerirdische vor, erklärt sie. Die Themen, die ihr so viel bedeuten, spielten für die Menschen in ihrer Umgebung eigentlich keine Rolle. Da sei es schwer, Gesprächspartner zu finden. Solche Aufenthalte, wie der am CERN, seien daher ein bisschen, wie nach Hause zu kommen.