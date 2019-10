MOZ

Ortsmarke Am Sonntag endet nach 172 Tagen die sechste Brandenburger Landesgartenschau, die in diesem Jahr mehr als 400 000 Besucher nach Wittstock lockte. "Wir haben den Wittstockern vor einigen Jahren gesagt: Macht was draus! Und die Stadt hat das Beste aus dieser Gartenschau gemacht", erklärte Brandenburgs Agrar- und Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD). Denn das Land könne mit der Vergabeentscheidung und der Begleitung der Vorbereitung mit Fördermitteln immer nur einen Rahmen setzen.

Der Minister dankte daher allen Angestellten sowie den Ehrenamtlichen, die zum Gelingen der Laga beigetragen haben. Diese sei Schaufenster des gärtnerischen Berufsstands, so Vogelsänger, und zugleich Ausweis für eine erfolgreiche Stadtentwicklung. Egal ob das neugestaltete Bahnhofsareal, Parks und der Amtshof der Alten Bischofsburg sowie die zahlreichen neuen und modernen Spielplätze – auch zukünftig können Wittstocker und Gäste von den Kernbereichen, die für die Laga hergerichtet beziehungsweise umgebaut wurden, profitieren.

Insgesamt wurden für die Wittstocker Landesgartenschau mehr als 27 Millionen Euro – etwa sieben Millionen Euro von der Stadt und rund 20 Millionen Euro Fördermittel von EU, Bund und Land – investiert. Unter dem Motto: "Rund um schöne Aussichten" präsentierte die Stadt die Schau auf einer Fläche von 13 Hektar. Mehr als 350 Bühnenveranstaltungen rundeten die Laga ab.