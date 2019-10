Brian Kehnscherper

Neuruppin (MOZ) Insgesamt 80 Erstsemester der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) sind am Freitag bei der Immatrikulationsfeier in der Neuruppiner Pfarrkirche festlich empfangen worden. Erstmals sind an der MHB auch zum Wintersemester Medizinstudenten aufgenommen worden. Vorerst sind es 24 angehende Ärzte. Perspektivisch soll die Zahl der Medizinstudenten auch im Wintersemester auf 48 verdoppelt werden – ebenso viele, wie bereits im Sommerhalbjahr aufgenommen werden. Die Studierenden im Fach Psychologie werden weiterhin nur im Wintersemester immatrikuliert. Die RBB-Moderatorin Carla Kniestedt führte durchs Programm. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) hielt eine Rede.