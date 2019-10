Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Zwar rechnet die Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft (ORP) für 2019 mit Umsatzerlösen von 7,78 Millionen und für 2020 sogar mit 7,95 Millionen Euro, trotzdem reichen die Summen nicht aus, um die Aufwendungen des kreiseigenen Unternehmens auszugleichen.

Daher erwartet ORP-Geschäftsführer Ulrich Steffen für 2019 einen Jahresverlust von 1,64 Millionen und für 2020 sogar von 1,91 Millionen Euro. Und dass, obwohl die Zahl der sogenannten Beförderungsfälle von 1,04 Millionen 2017 auf 1,14 Millionen im Jahr 2018 angestiegen ist. Doch gleichzeitig sanken die Erlöse bei den Fahrgeldeinnahmen geringfügig von 1,459 Millionen Euro auf 1,45 Millionen. Ursache dafür sei die steigende Zahl an Zeitfahrausweisen, erklärte Steffen bei der Vorstellung der Zahlen im Kreistag. Hauptgrund für die geringeren Einnahmen seien jedoch die Steigerung der Löhne sowie die anziehenden Energiekosten. "Die Anforderungen wachsen, auch die Fahrzeugflotte wird immer moderner", so Steffen.

Deshalb benötigt das Busgesellschaft finanzielle Unterstützung vom Kreis. Die Rücklagen des Unternehmens seien weitestgehend aufgebraucht, erklärte der ORP-Geschäftsführer. Dabei stehe die Finanzierung der ORP schon auf mehreren Säulen. Bisher, fast 30 Jahre lang, habe das Busunternehmen noch nie einen Zuschuss des Landkreises benötigt, erinnerte die SPD-Abgeordnete Ina Muhs. Es sei jedoch klar gewesen, dass der Tag irgendwann kommen würde, an dem die Ersparnisse alle sind, sagte sie. "An der Stelle sind wir jetzt angekommen – später als erwartet." Jetzt müsse, wie in anderen Landkreisen auch, der öffentliche Nahverkehr aus dem Topf des Landkreises getragen werden, so die SPD-Frau. Sie stellte gleichzeitig die Frage in den Raum, ob es auch zukünftig notwendig sei, dass jedes Dorf drei bis vier Mal angefahren werde. "Ist es uns das wert, weil wir jetzt die 1,6 Millionen aus eigener Tasche bezahlen müssen?", fragte sie.

Zuvor hatte Ulrich Steffen bestätigt, dass aktuell kein Dorf in Ostprignitz-Ruppin vom Busverkehr abgeschnitten sei. Laut Nahverkehrsplan werde jeder Ort außerhalb der Schulferien mindestens drei bis fünf Mal pro Tag angefahren. Insgesamt umfasst das Streckennetz der ORP eine Linienlänge von 2 163 Kilometern, auf denen laut Fahrplan 4,42 Millionen Kilometer im Jahr 2018 zurückgelegt und auf denen insgesamt 3,56 Millionen Personen befördert wurden.

Eine positive Entwicklung gebe es durch die Weiterentwicklung des Busangebotes, erklärte Steffen und wies auf die dritte Plus-Bus-Linie hin, die seit April zwischen Fehrbellin und Neuruppin verkehrt. Auch mit dem autonom fahrenden Bus in Wusterhausen sei man Vorreiter. Im September wurde dort der zweite Streckenabschnitt in Betrieb genommen und ein dritter wird derzeit für die Genehmigung vorbereitet. 4,1 Kilometer ist die Strecke aktuell lang. "Wir können autonom am Weitesten", freute sich Steffen, der sich hingegen für den Laga-Verkehr mehr Nutzer gewünscht hätte. Stark macht er sich für den Ausbau der Linie 784 von Rheinsberg über Lindow nach Gransee, die künftig im Ganzjahresbetrieb zur Stärkung der Regionalbahnlinie 54 beitragen soll.