Daniela Windolff

Heinersdorf (MOZ) Nach dem tragischen Verkehrsunfall mit einem Todesopfer in der Nacht zum 3. Oktober in Heinersdorf veröffentlicht die Polizei nun weitere Details zum Hergang des nächtlichen Dramas.

An diesem Feiertagsabend fand auf dem Sportplatz der Gemeinde ein zünftiges Oktoberfest statt. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine Fußgängergruppe von wohl insgesamt vier Personen gegen 1.45 Uhr auf der Schwedter Landstraße, als ein Pkw Mercedes, der auf der Passower Straße fuhr, im Kreuzungsbereich eine 56-jährige Frau aus der Fußgängergruppe erfasste. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Der Fahrer entfernte sich nach dem tödlichen Unglück zu Fuß von der Unfallstelle. Die alarmierte Polizei nahm aber kurz darauf einen 39-Jährigen als mutmaßlichen Fahrer fest.

Während der Unfallaufnahme am Unglücksort erschien ein 63-Jähriger, der sich als Vater des mutmaßlichen Fahrers ausgab. Er beleidigte die Polizisten, biss einem in Hand und Unterarm und trat um sich. Der Wütende wurde überwältigt und vorläufig in Gewahrsam genommen.