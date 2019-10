Potsdam (MOZ) Eben wurde noch mit beiden Händen Geld ausgegeben – und nun schaut die künftige Landesregierung in leere Kassen.

Die Erfolgsgeschichte der Linken als Kassenwarte während zehn rot-roter Jahre bekommt erste Risse. Vor allem, weil die Partei mit ihren Forderungen nach immer höheren Ausgaben in den Sondierungsgesprächen den Eindruck erweckt hatte, als ginge alles so weiter wie bisher.

Und die Linken hätten es doch viel früher wissen können und müssen: Die fetten Jahre sind vorbei. Schon der aktuelle Doppelhaushalt ist über weite Strecken auf Pump gebaut – oder eben nur durch einen Griff in die (endlichen) Reserven machbar gewesen. Das haben auch CDU und Grüne so gesehen. Die haben das zwar beanstandet, aber auch nicht immer Halt gerufen, als es um Straßenausbaubeiträge, den Stellenaufbau in der Verwaltung oder beitragsfreie Kitas ging. In den Koalitionsverhandlungen wird jetzt gestritten, ob die SPD bereits mit den Linken Beschlossenes zurückfahren muss oder die beiden kleinen Partner Abstriche an ihren Vorhaben zu machen haben. Der nächste Finanzminister ist folglich nicht zu beneiden. Statt eines Nachtragshaushaltes für 2020 für die ersten Kenia-Projekte wird er sich fragen müssen, ob er nicht eine Haushaltssperre verhängen soll.